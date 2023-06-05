Скандал у луцькій школі: хлопці прийшли на заняття у сукнях

У Луцьку хлопці підтримали TikTok тренд. Фото: Скріншот

У Луцькій школі №24 зчинився справжній скандал. Кілька учнів закладу прийшли на навчання у жіночих сукнях. Так вони вирішили продемонструвати своє ставлення до гендерної рівності.

Зняли відео, виклали його в мережу. Воно відразу набрало шаленої популярності в соціальній мережі TikTok. Про це пише агентство "Конкурент".

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Подробиці скандалу

І хоча сама подія трапилася наприкінці травня, пристрасті не вщухають і досі. Дійшло до місцевої влади. На нараді з міським головою цей випадок назвали "збоченням". І пригорозили звільненням директора школи.

"Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг — це збочення. Якщо ще таке буде, то будемо розривати договори з директором. А ці піжамні вечірки, коли учні приходять у школу в піжамах, це що таке? Якби я так прийшов у школу, то мене б одразу викинули звідти", — заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Хлопці прийшли до школи у сукнях. Фото: Скріншот

Водночас очільник департаменту освіти Віталій Бондар заявив, що відео вирвали з контексту. Того дня у школі №24 проходив день гендерної рівності. Дівчата вдягали костюми, а хлопці — сукні.

Ігор Поліщук доручив директору департаменту освіти зібрати керівників закладів і провести відповідну роз’яснювальну роботу.

Хлопці прийшли до школи у сукнях. Фото: Скріншот

Нагадаємо, Європейський союз приєднався до Конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Таке рішення ухвалила Рада Євросоюзу.