Скандал у луцькій школі: хлопці прийшли на заняття у сукнях
У Луцькій школі №24 зчинився справжній скандал. Кілька учнів закладу прийшли на навчання у жіночих сукнях. Так вони вирішили продемонструвати своє ставлення до гендерної рівності.
Зняли відео, виклали його в мережу. Воно відразу набрало шаленої популярності в соціальній мережі TikTok. Про це пише агентство "Конкурент".
Подробиці скандалу
І хоча сама подія трапилася наприкінці травня, пристрасті не вщухають і досі. Дійшло до місцевої влади. На нараді з міським головою цей випадок назвали "збоченням". І пригорозили звільненням директора школи.
"Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг — це збочення. Якщо ще таке буде, то будемо розривати договори з директором. А ці піжамні вечірки, коли учні приходять у школу в піжамах, це що таке? Якби я так прийшов у школу, то мене б одразу викинули звідти", — заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Водночас очільник департаменту освіти Віталій Бондар заявив, що відео вирвали з контексту. Того дня у школі №24 проходив день гендерної рівності. Дівчата вдягали костюми, а хлопці — сукні.
Ігор Поліщук доручив директору департаменту освіти зібрати керівників закладів і провести відповідну роз’яснювальну роботу.
Нагадаємо, Європейський союз приєднався до Конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Таке рішення ухвалила Рада Євросоюзу.