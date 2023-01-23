Руководитель полиции Львовской области подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса

Пилипенко подарил Сафронюк пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове

Начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко попал в скандал. Он подарил своей девушке Василисе Сафронюк (Федюк) пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове, а она, в свою очередь, похвасталась этим в сети. Женщина заявила, что теперь может с этим пропуском хвастаться на своем мерседесе. После инцидента Пилипенко был отстранен от работы.

Новини.LIVE собрали всю информацию об этом скандале.

Что известно о Василисе Сафронюк

Об избраннице Пилипенко информации не много. После скандала она ограничила доступ к своим соцсетям. Известно, что женщина разведена и у нее есть сын.

Василиса Сафронюк / Фото: instagram/vasylyna_fediuk

По информации издания Varta1, Сафронюк работает помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Андрея Думы. Кроме того, она занимает должность главного специалиста отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Известно, что Сафронюк ездит за рулем автомобиля Mercedes-Benz CLA 250 с номерами ВС1001НХ. Приблизительная стоимость такого автомобиля составляет 20 тысяч долларов.

Mercedes-Benz CLA 250 / Фото иллюстративная

Журналистка Вика Балицкая на своей странице в Facebook опубликовала видео, где мужчина, похожий на Романа Пилипенко, моет автомобиль Mercedes на территории Управления патрульной полиции.

"На этом видео, которое снято кем-то из работников УПП, видно как человек внешне очень похожий на начальника УПП Романа Пилипенко моет на служебной мойке на территории УПП автомобиль, как две капли воды похожий на предыдущий автомобиль его девушки Василисы, который был до Мерса) Это очень благородно помыть автомобиль любимой. Но ведь не на мойке, на которой должны мыться служебные авто полиции. И не казенными средствами", — написала Балицкая.

Что известно о Романе Пилипенко

Роман Пилипенко родился 28 апреля 1983 года в городе Макеевка Донецкой области. Он не женат.

Роман Пилипенко / Фото с его страницы в Facebook

Пилипенко окончил Донецкую специализированную среднюю школу №65 в 2001 году. Во время учебы входил в состав украинской скаутской организации ПЛАСТ. Занимался баскетболом.

В 2001-2005 годах учился в Донецком юридическом Институте МВД при Донецком национальном университете по специальности "Правоведение". Получил красный диплом бакалавра. Во время учебы занимал должность командира отделения, а затем заместителя командира роты.

В 2005-2008 годах учился в магистратуре на заочной форме в Донецком национальном университете по специальности "Управление персоналом и экономика труда".

В 2005-2008 годах работал в Управлении Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в Донецкой области. После этого год занимался частной юридической практикой.

В 2015 году четыре месяца был командиром 5-й роты 1-го батальона СПС МВД в Киеве. После этого Пилипенко был переведен во Львов, где он некоторое время был командиром 4-го батальона.

Меньше года он занимал должность заместителя начальника Управления патрульной полиции Львова. В 2016 году стал начальником управления патрульной полиции в Запорожье.

В июне 2017 года вернулся во Львов и возглавил Управление патрульной полиции во Львовской области.

Когда Пилипенко был руководителем начальника Управления патрульной полиции в Запорожье, жил в служебном кабинете первые несколько месяцев. Журналистка издания "Твой город" рассказала, что там у полицейского была обустроена ячейка.

"У него в кабинете был портрет Бандеры и Шухевича. Он украиноязычный, что удивительно для русскоязычного Запорожья. Вопросов к декларации и его состоянию ни у меня, ни у коллег не было. Потому что там фактического ничего нет. Первое время он жил в кабинете, где у него была обустроена коморка. Это продолжалось около полугода до того, пока он снял квартиру", — рассказала редактор сайта 061.ua Татьяна Гонченко.

Как отреагировали на скандал в полиции

После громкого скандала Пилипенко отстранили от работы и назначили служебное расследование.

"Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове. По указанным обстоятельствам, руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование", — говорится в сообщении полиции.

Реакция мэра Львова

В комментарии для сайта ТСН.ua мэр Львова Андрей Садовый предположил, что с таким пропуском любимая девушка главного патрульного полицейского могла бы проехать там, где другим запрещено, но есть свои нюансы.

"Такая форма пропуска была два года назад. Сегодня совсем другие пропуски. Знаю, что полиция все это расследует. Может, полиция где-то и пропускала бы, но это форма двухлетней давности. Мы постоянно меняем цвета, чтобы не было подделок. Шутник, прикольно", — сказал Садовый.

Напомним, НАБУ провело обыски и задержало и.о. министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Вчера, 22 января, его уволили с должности.

Также мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".