Очільник поліції Львівської області подарував коханій перепустку для проїзду на площу Ринок для її Мерседеса

Пилипенко подарував Сафронюк перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко потрапив у скандал. Він подарував своїй дівчині Василині Сафронюк (Федюк) перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, а вона, своєю чергою, похвалилася цим у мережі. Жінка заявила, що тепер може з цією перепусткою хвалитися на своєму мерседесі. Після інциденту Пилипенка відсторонили від роботи.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про цей скандал.

Що відомо про Василину Сафронюк

Про обраницю Пилипенка інформації не багато. Після скандалу вона обмежила доступ до своїх соцмереж. Відомо, що жінка розлучена та має сина.

Василина Сафронюк / Фото: instagram/vasylyna_fediuk

За інформацією видання Varta1, Сафронюк працює помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" Андрія Думи. Крім того, вона обіймає посаду головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Відомо, що Сафронюк їздить за кермом автомобіля Mercedes-Benz CLA 250 з номерами ВС1001НХ. Приблизна вартість такого автомобіля складає 20 тисяч доларів.

Mercedes-Benz CLA 250 / Фото ілюстративне

Журналістка Віка Балицька на своїй сторінці у Facebook опублікувала відео, де чоловік, схожий на Романа Пилипенка, миє автомобіль Mercedes на території Управління патрульної поліції.

"На цьому відео, яке зняте кимсь із працівників УПП, видно як людина зовні дуже схожа на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води схожий на попередній автомобіль його дівчини Василини, той що був до Мерса). Це дуже благородно помити автомобіль коханої. Але ж не на мийці, на якій мають митися службові авто поліції. І не казенними засобами", — написала Балицька.

Що відомо про Романа Пилипенка

Роман Пилипенко народився 28 квітня 1983 року у місті Макіївка у Донецькій області. Він неодружений.

Роман Пилипенко / Фото з його сторінки у Facebook

Пилипенко закінчив Донецьку спеціалізовану середню школу № 65 у 2001 році. Під час навчання входив до складу української скаутської організації ПЛАСТ. Займався баскетболом.

У 2001-2005 роках навчався в Донецькому юридичному Інституті МВС при Донецькому Національному університеті за фахом "Правознавство". Отримав червоний диплом бакалавра. Під час навчання обіймав посаду командира відділення, а згодом заступника командира роти.

У 2005-2008 роках навчався у магістратурі на заочній формі в Донецькому Національному університеті за фахом "Управління персоналом і економіка праці".

У 2005-2008 роках працював в Управлінні Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області. Після цього рік займався приватною юридичною практикою.

У 2015 році чотири місяці був командиром 5-ї роти 1-го батальйону УПС МВС у Києві. Після цього Пилипенка перевели до Львова, де він деякий час був командиром 4-го батальйону.

Менше ніж рік він був на посаді заступника начальника Управління патрульної поліції Львова. У 2016 році став начальником Управління патрульної поліції у Запоріжжі.

У червні 2017 року повернувся до Львова та очолив Управління патрульної поліції у Львівській області.

Коли Пилипенко був очільником начальника Управління патрульної поліції у Запоріжжі, то жив у службовому кабінеті перші кілька місяців. Журналістка видання "Твоє місто" розповіла, що там у поліцейського була облаштована комірка.

"У нього в кабінеті був портрет Бандери і Шухевича. Він україномовний, що дивно для російськомовного Запоріжжя. Питань до декларації та його статків ні у мене, ні у колег не було. Бо там фактичного нічого немає. Перший час він жив у кабінеті, де у нього була облаштована комірка. Це тривало десь пів року до того, поки він винайняв квартиру", — розповіла редакторка сайту 061.ua Тетяна Гонченко.

Як відреагували на скандал у поліції

Після гучного скандалу Пилипенка відсторонили від роботи та призначили службове розслідування.

"Сьогодні мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові. За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування", — йдеться у повідомленні поліції.

Реакція мера Львова

У коментарі для сайту ТСН.ua мер Львова Андрій Садовий припустив, що з такою перепусткою кохана дівчина головного патрульного поліцейського могла б проїхати там, де іншим заборонено, але є свої нюанси.

"Така форма перепустки була два роки тому. Сьогодні зовсім інші перепустки. Знаю, що поліція все це розслідує. Може поліція десь і пропускала б, але це форма дворічної давнини. Ми постійно міняємо кольори, щоб не було підробок. Жартівник, прикольно", — сказав Садовий.

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