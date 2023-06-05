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Скандал с песнями Цоя во Львове: нардеп встал на защиту юного певца

5 июня 2023 17:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Скандал с песнями Цоя во Львове: нардеп встал на защиту юного певца
Нардеп ВР Алексей Кучеренко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нардеп ВР Алексей Кучеренко встал на защиту юного певца, который пел в центре города песни российского певца Виктора Цоя. Он сказал, что к несовершеннолетнему ребенку "прицепились безосновательно".

Об этом Алексей Кучеренко написал в своем Facebook.

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Нардеп сказал, что ему пришлось внимательно прочесть закон о запрете российских песен и у него возникли некоторые вопросы.

"Во-первых, речь идет об исполнении фонограмм и клипов. Во-вторых, речь идет об авторах, которые были гражданами страны-агрессора после 1991 года?! Посмотрел биографию Виктора Цоя – погиб в автокатастрофе в 1990 году. А если серьезно — мы все, конечно, ненавидим агрессора, но в маразм впадать точно не целесообразно!" — заявил Кучеренко.

В своем сообщении он также прикрепил текст закона 2310 о запрете российских песен:

"Запрещается на территории Украины публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация, публичное оповещение (доведение до всеобщего сведения, в том числе через любые средства связи таким образом, что любое лицо может получить к ним доступ из любого места и в любое время по собственному выбору) фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые: содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (далее – государство-агрессор), за исключением бывших граждан государства-агрессора, которые или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора, и/ или произведенные физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором".

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Напомним, 2 мая во Львове возник языковой скандал. Несовершеннолетний парень исполнял в центре города русские песни и обругал народную депутатку Наталью Пипу, сделавшую ему замечание.

Однако вскоре молодой певец записал видео с извинениями перед нардепом и жителями Львова.

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