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Скандал з піснями Цоя у Львові: нардеп став на захист юного співака

5 червня 2023 17:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скандал з піснями Цоя у Львові: нардеп став на захист юного співака
Нардеп ВР Олексій Кучеренко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нардеп ВР Олексій Кучеренко став на захист юного співака, який співав у центрі міста пісні російського співака Віктора Цоя. Він сказав, що до неповнолітньої дитини "причепилися безпідставно".

Про це Олексій Кучеренко написав у своєму Facebook.

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Нардеп сказав, що йому довелося уважно прочитати закон про заборону російських пісень і в нього виникли деякі запитання.

"По-перше, мова йде про виконання фонограм та кліпів. По-друге, мова йде про авторів, які були громадянами країни-агресора після 1991 року. Подивився біографію Віктора Цоя — загинув в автокатастрофі в 1990. Виходить нардеп безпідставно причепилася до неповнолітньої дитини?! А якщо серйозно — ми всі, звісно, ненавидимо агресора, але в маразм впадати точно не доцільно!" — заявив Кучеренко.

У своєму дописі він також прикріпив текст закону 2310 про заборону російських пісень:

"Забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення (доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором) фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (далі – держава-агресор), за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором".

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Нагадаємо,  2 травня, у Львові виник мовний скандал. Неповнолітній хлопець виконував у центрі міста російські пісні та облаяв народну депутатку Наталію Піпу, яка зробила йому зауваження. 

Проте незабаром молодий співак записав відео з вибаченням перед народною депутаткою та жителями Львова. 

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