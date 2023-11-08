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Похожа на игрушку — военный про гранату, подаренную погибшему помощнику Залужного

8 ноября 2023 21:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Похожа на игрушку — военный про гранату, подаренную погибшему помощнику Залужного
Граната, похожая на подаренный боеприпас помощнику Залужного. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военный аналитик Сергей Флеш сообщил, что немецкая граната, приведшая к гибели помощника Валерия Залужного, на первый взгляд может сбить с толку своим внешним видом. Боеприпас напоминает безобидный сувенир, что может ввести в заблуждение человека, не знакомого с военным амуницией. 

Об этом военный эксперт рассказал в соцсетях.

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Эксперт упомянул, что гранаты типа DM51 являются довольно редкими на фронте и часто используются скорее как элемент декора, чем как оружие.

"Этот предмет изготовлен из пластика и может быть легко принят за детскую игрушку. Он состоит из двух частей и может использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей в зависимости от сборки. В собранном состоянии обломков при взрыве образуется мало, в то время как разобранный вариант служит для обороны. Перевооружить его несложно, и в таком случае он сработает", — объяснил Флеш.

Сергей Флеш также прокомментировал механизм срабатывания гранаты. По его словам, проблема заключается в том, что после изъятия чеки граната не дает звукового сигнала, оставаясь бездействующей до тех пор, пока не произойдет взрыв через четыре секунды.

Эксперт также заметил, что любой солдат, ранее сталкивавшийся с такой гранатой, осведомлен о том, что она имеет пластмассовое покрытие и внешне может напоминать декоративный предмет или даже флакон духов.

"Те, кто не сталкивались с боевыми действиями, могли не осознавать реальную угрозу. Могу с уверенностью сказать, что в украинских вооруженных силах такие гранаты зачастую украшают столы и тумбочки, словно эксклюзивные иностранные сувениры", — добавил Сергей Флеш.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семье военнослужащего.

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