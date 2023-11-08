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Схожа на іграшку — військовий про гранату, подаровану помічнику Залужного, який загинув

8 листопада 2023 21:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Схожа на іграшку — військовий про гранату, подаровану помічнику Залужного, який загинув
Граната, схожа на подарований боєприпас помічнику Залужного. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військовий аналітик Сергій Флеш повідомив, що німецька граната, яка призвела до загибелі помічника Валерія Залужного, на перший погляд, може спантеличити своїм зовнішнім виглядом. Боєприпас нагадує нешкідливий сувенір, що може ввести в оману людину, не знайому з військовою амуніцією.

Про це військовий експерт розповів у соцмережах.

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Експерт згадав, що гранати типу DM51 є досить рідкісними на фронті і часто використовуються як елемент декору, ніж як зброя.

"Цей предмет виготовлений із пластику і може бути легко прийнятий за дитячу іграшку. Він складається з двох частин і може використовуватися як для наступальних, так і для оборонних цілей залежно від складання. У зібраному стані уламків при вибуху утворюється мало, тоді як Розібраний варіант служить для оборони. Переозброїти його нескладно, і в такому разі він спрацює", — пояснив Флеш.

Сергій Флеш також прокоментував механізм спрацьовування гранати. За його словами, проблема полягає в тому, що після вилучення чеки граната не дає звукового сигналу, залишаючись бездіяльною доти, доки не відбудеться вибух через чотири секунди.

Експерт також зауважив, що будь-який солдат, який раніше стикався з такою гранатою, обізнаний про те, що вона має пластмасове покриття і зовні може нагадувати декоративний предмет або навіть флакон парфумів.

"Ті, хто не стикався з бойовими діями, могли не усвідомлювати реальної загрози. Можу з упевненістю сказати, що в українських збройних силах такі гранати найчастіше прикрашають столи та тумбочки, немов ексклюзивні іноземні сувеніри", додав Сергій Флеш.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова. Він назвав його другом та висловив слова підтримки сім'ї військовослужбовця.

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