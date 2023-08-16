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Сколько чехов хотят, чтобы украинцы уехали после войны: результаты опроса

16 августа 2023 18:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько чехов хотят, чтобы украинцы уехали после войны: результаты опроса
Украинские беженцы за границей. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Чехия продолжает поддерживать Украину и украинских беженцев, которые нашли там убежище. Более половины населения согласны, чтобы украинцы оставались в стране до окончания войны. Однако после завершения российского вторжения чехи считают, что беженцы должны уехать.

Такие результаты исследования обнародовало издание denikn.cz.

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Сколько чехов поддерживают беженцев

Сообщается, что в июне этого года компания STEM проводила исследования, изучая настрои чешского населения по отношению к украинским беженцам.

Результаты опроса показали, что около 55-60% населения поддерживают беженцев из Украины и выступают за то, чтобы те оставались у них до окончания войны.

"Мы считаем украинцев жертвами российской агрессии и должны им помочь, даже если для нас это может привести к определенным трудностям. Это преобладающее мнение", — сказал директор исследования STEM Яромир Мазак.

Чехи против предоставления убежища после войны

Однако 40% опрашиваемых высказались против того, чтобы украинские беженцы оставались в Чехии после войны.

В то же время только 26% считают, что беженцы приносят пользу для чешского общества.

Кто из чехов отрицает вину РФ в войне

Несмотря на то, что поддержка чехов остается стабильной, в обществе есть доля людей, поддерживающих российские нарративы.

Так, около 15% опрашиваемых отрицают вину РФ в войне. Еще 20% сомневаются и не могут однозначно ответить на вопросы.

Напомним, в Германии растет количество украинских беженцев. В настоящее время их насчитывается около 1,08 миллиона граждан Украины.

Также добавим, что украинские граждане могут получать высокую заработную плату около 3,6 тысячи евро в месяц. Речь идет о работе в Норвегии, доступной для беженцев.

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