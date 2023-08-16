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Скільки чехів хочуть, щоб українці виїхали після війни: результати опитування

16 серпня 2023 18:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки чехів хочуть, щоб українці виїхали після війни: результати опитування
Українські біженці за кордоном. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Чехія продовжує підтримувати Україну та українських біженців, які знайшли там прихисток. Більше половини населення згодні, щоб українці залишалися у країні до закінчення війни. Однак, після завершення російського вторгнення чехи вважають, що біженці повинні виїхати. 

Такі результати дослідження оприлюднило видання denikn.cz.

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Скільки чехів підтримують біженців

Повідомляється, що у червні цього року компанія STEM проводила дослідження, вивчаючи настрої чеського населення щодо українських біженців. 

Результати опитування показали, що близько 55-60% населення підтримує біженців з України і виступають за те, щоб ті залишалися у них до закінчення війни. 

"Ми вважаємо українців жертвами російської агресії і маємо їм допомогти, навіть якщо для нас це може призвести до певних труднощів. Це переважаюча думка", — сказав директор дослідження STEM Яромір Мазак.

Чехи проти надавати притулок після війни

Однак, 40% опитуваних висловилися проти того, щоб українські біженці залишалися у Чехія після війни. 

Водночас, лише 26% вважають, що біженці приносять користь для чеського суспільства. 

Хто з чехів заперечує провину РФ у війні

Попри те, що підтримка чехів залишається стабільною, у суспільстві є частка людей, які підтримують російські наративи. 

Так, близько 15% опитуваних заперечують провину РФ у війні. Ще 20% сумніваються й не можуть однозначно відповісти на питання. 

Нагадаємо, у Німеччині зростає кількість українських біженців. Наразі їх налічується близько 1,08 мільйона громадян України. 

Також додамо, що українські громадяни можуть отримувати високу заробітну плату, близько 3,6 тисячі євро на місяць. Йдеться про роботу в Норвегії, доступну для біженців.

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