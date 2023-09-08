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Сколько детей родили украинки в Польше за прошлый год: статистика

8 сентября 2023 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько детей родили украинки в Польше за прошлый год: статистика
Женщина держит на руках младенца. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Польше в 2022 году показатели рождаемости упали до самого низкого уровня со времен Второй мировой войны. Однако иностранки родили рекордное количество младенцев, в частности, свою лепту внесли и украинки.

Об этом сообщает Notes from Poland.

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В прошлом году иностранки с постоянным проживанием в Польше родили немало детей — 5,5%. То есть каждый двадцатый младенец имеет иностранное происхождение.

Отмечается, что значительную часть в статистике составляют беженцы из Украины. Так, 82% рожавших иностранцев были украинками — 13 748 детей; 4,4% — белорусками — 741 ребенок; 1,5% — россиянками — 244 младенца.

"В 2022 году число родов украинок, постоянно проживающих в Польше, вдвое больше, чем в 2021 году и почти в 20 раз выше по сравнению с 2015 годом", — подсчитали эксперты.

Однако предыдущие годы не отличаются таким всплеском рождаемости, как 2022 год. Показатели значительно ниже:

  • 2022 год — 8970 детей;
  • 2019 год — 6425 младенцев;
  • 2017 год — 4061 ребенок;
  • 2015 год — 1736 новорожденных.

Напомним, что в Главном статистическом управлении Польши заявляют, что в стране начинается демографический кризис. Такого не было с 1945 года. Эксперты полагают, что бороться с ним будет очень сложно.

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