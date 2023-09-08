Скільки дітей народили українки в Польщі за минулий рік: статистика
У Польщі 2022 року показники народжуваності впали до найнижчого рівня від часів Другої світової війни. Проте іноземки народили рекордну кількість немовлят, зокрема свою лепту внесли й українки.
Про це повідомляє Notes from Poland.
Скільки дітей народили біженки з України в Польщі
Минулого року іноземки зі сталим проживання у Польщі народили чимало дітей — 5,5%. Тобто кожне двадцяте немовля має іноземне походження.
Зазначається, що значну частку в статистиці становлять біженки з України. Так, 82% іноземок, що народжували, були українками — 13 748 дітей; 4,4% — білорусками — 741 дитина; 1,5% — росіянками — 244 немовлят.
"У 2022 році число пологів українок, які постійно проживають у Польщі, удвічі більше, ніж у 2021 році та майже у 20 разів вище порівняно із 2015 роком", — підрахували експерти.
Однак попередні роки не відзначаються таким сплеском народжуваності, як 2022 рік. Показники значно нижчі:
- 2022 рік — 8970 дітей;
- 2019 рік — 6425 немовлят;
- 2017 рік — 4061 дитина;
- 2015 рік — 1736 новонароджених.
Нагадаємо, що в Головному статистичному управлінні Польщі заявляють, що в країні розпочинається демографічна криза. Такого не було з 1945 року. Експерти вважають, що боротися з нею буде дуже складно.