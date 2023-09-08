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Скільки дітей народили українки в Польщі за минулий рік: статистика

8 вересня 2023 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки дітей народили українки в Польщі за минулий рік: статистика
Жінка тримає на руках немовля. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Польщі 2022 року показники народжуваності впали до найнижчого рівня від часів Другої світової війни. Проте іноземки народили рекордну кількість немовлят, зокрема свою лепту внесли й українки.

Про це повідомляє Notes from Poland.

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Минулого року іноземки зі сталим проживання у Польщі народили чимало дітей — 5,5%. Тобто кожне двадцяте немовля має іноземне походження.

Зазначається, що значну частку в статистиці становлять біженки з України. Так, 82% іноземок, що народжували, були українками — 13 748 дітей; 4,4% — білорусками — 741 дитина; 1,5% — росіянками — 244 немовлят.

"У 2022 році число пологів українок, які постійно проживають у Польщі, удвічі більше, ніж у 2021 році та майже у 20 разів вище порівняно із 2015 роком", — підрахували експерти.

Однак попередні роки не відзначаються таким сплеском народжуваності, як 2022 рік. Показники значно нижчі:

  • 2022 рік — 8970 дітей;
  • 2019 рік — 6425 немовлят;
  • 2017 рік — 4061 дитина;
  • 2015 рік — 1736 новонароджених.

Нагадаємо, що в Головному статистичному управлінні Польщі заявляють, що в країні розпочинається демографічна криза. Такого не було з 1945 року. Експерти вважають, що боротися з нею буде дуже складно.

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