Сколько детей должна родить украинка для воспроизводства поколений, — исследование

Беременная женщина. Фото: google.com

Чтобы обеспечить воспроизводство поколений, после окончания войны каждая украинка должна родить по меньшей мере два ребенка. Однако маловероятно, что удастся реализовать это на практике.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью для "Украинской правды".

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Что сказала демограф

"В 2021 году 1,2 ребенка на одну женщину рождалось. А для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство поколений при украинских условиях смертности, нужно, чтобы рядовая женщина за свою жизнь родила где-то 2,15 ребенка", — заявила Либанова.

Однако, как отмечает демограф, из-за нынешних украинских условий смертности воспроизводство поколений невозможно.

Если говорить о 2022 году, то можно оценить уровень рождаемости около 0,9 ребенка на одну женщину. Катастрофическое падение рождаемости ожидается в 2023 году.

"Во время войны эта тенденция, безусловно, будет углубляться, но хуже, чем в 2023 году (даже если в 2024 война будет продолжаться), я не думаю, что будет. Мы рассчитываем, что показатель будет где-то 0,7 ребенка на одну женщину", – сказала Элла Либанова.

Напомним, ранее мы писали, что по законопроекту №9318, предложенному в Украине, предлагается передать Пенсионному фонду функции по назначению различных социальных выплат беременным женщинам и пособиям на детей. Эта инициатива связана с тем, что управление социальной защиты на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий не могут производить надлежащие выплаты, а в других районах их оформление невозможно.

Также мы рассказывали, что есть много историй, где женщины узнавали свою беременность очень поздно, потому что не знали, что она наступила. Потому что были уверены, что во время климакса забеременеть нельзя.