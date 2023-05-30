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Скільки дітей повинна народити українка задля відтворення поколінь, — дослідження

30 травня 2023 12:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Скільки дітей повинна народити українка задля відтворення поколінь, — дослідження
Вагітна жінка. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Аби забезпечити відтворення поколінь, після закінчення війни кожна українка повинна народити  щонайменше дві дитини. Однак малоймовірно, що вдасться реалізувати це на практиці.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтервʼю для "Української правди".

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Що сказала демограф

"У 2021 році 1,2 дитини на одну жінку народжувалося. А для того, щоб забезпечити просте відтворення поколінь за українських умов смертності, треба, щоб пересічна жінка за своє життя народила десь 2,15 дитини", — заявила Лібанова.

Однак, як зазначає демограф, через нинішні українські умови смертності, відтворення поколінь є неможливим.

Якщо говорити про 2022 рік, то можна оцінити рівень народжуваності близько 0.9 дитини на одну жінку. Катастрофічне падіння народжуваності очікується 2023 року.

"Під час війни ця тенденція, безумовно, буде поглиблюватися, але гірше, ніж у 2023 році (навіть якщо у 2024 війна триватиме), я не думаю, що буде. Ми розраховуємо, що показник буде десь 0,7 дитини на одну жінку", — сказала Елла Лібанова.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за законопроєктом №9318, запропонованим в Україні, пропонується передати Пенсійному фонду функції щодо призначення різних соціальних виплат вагітним жінкам та допомоги на дітей. Ця ініціатива пов'язана з тим, що управління соціального захисту на тимчасово окупованих територіях та в зонах бойових дій не можуть здійснювати належні виплати, а в інших районах їхнє оформлення неможливе.

Також ми розповідали, що є багато історій, де жінки дізнавались про свою вагітність дуже пізно, тому що не знали, що вона настала. Бо були впевнені, що під час клімаксу завагітніти не можна. 

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