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Сколько парней в этом году уехали учиться за границу. Эксклюзив

14 сентября 2023 06:20
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Обучение украинцев за границей: сколько ребят в этом году уехали из страны
Выезд украинских детей за границу. Фото: krymsos.com
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время войны украинские абитуриенты все чаще рассматривают варианты обучения за границей, чтобы быть в безопасности и иметь офлайн-пары. Но только незначительная часть детей поехала учиться за границу.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина.

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"Мы понимаем, что во время войны есть отток студентов, особенно мальчиков, которые в этом году поступили за границей. Но есть хорошая новость — это небольшое количество. Мы можем даже сравнить, сколько людей зарегистрировались для сдачи национального мультипредметного теста. Кажется, на 20% меньше зарегистрировалось Но когда мы проанализировали, сколько поступило, то совсем небольшой процент студентов мы потеряли, которые уехали за границу", — сказала Гришина.

Она добавила, что в Украине был создан экспертный совет студенчества, который участвует в законотворческой работе. Один из проектов — создание ячеек при посольствах за рубежом, чтобы поддерживать связь с украинскими студентами.

"Но чтобы мы их не потеряли, надо проводить большую работу. Я выезжаю за границу и общаюсь с украинскими детьми — они все с горящими глазами. Когда закончится война, я уверена, что абсолютное большинство из них вернется в Украину, поскольку они будут участвовать в восстановлении новой страны. И они будут все мотивированы этим", — добавила Гришина.

Напомним, по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в эту ситуацию.

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