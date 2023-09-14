Обучение украинцев за границей: сколько ребят в этом году уехали из страны

Выезд украинских детей за границу. Фото: krymsos.com

Во время войны украинские абитуриенты все чаще рассматривают варианты обучения за границей, чтобы быть в безопасности и иметь офлайн-пары. Но только незначительная часть детей поехала учиться за границу.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина.

Читайте также:

"Мы понимаем, что во время войны есть отток студентов, особенно мальчиков, которые в этом году поступили за границей. Но есть хорошая новость — это небольшое количество. Мы можем даже сравнить, сколько людей зарегистрировались для сдачи национального мультипредметного теста. Кажется, на 20% меньше зарегистрировалось Но когда мы проанализировали, сколько поступило, то совсем небольшой процент студентов мы потеряли, которые уехали за границу", — сказала Гришина.

Она добавила, что в Украине был создан экспертный совет студенчества, который участвует в законотворческой работе. Один из проектов — создание ячеек при посольствах за рубежом, чтобы поддерживать связь с украинскими студентами.

"Но чтобы мы их не потеряли, надо проводить большую работу. Я выезжаю за границу и общаюсь с украинскими детьми — они все с горящими глазами. Когда закончится война, я уверена, что абсолютное большинство из них вернется в Украину, поскольку они будут участвовать в восстановлении новой страны. И они будут все мотивированы этим", — добавила Гришина.

Напомним, по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в эту ситуацию.