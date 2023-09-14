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Скільки хлопців цьогоріч виїхали навчатися за кордон. Ексклюзив

14 вересня 2023 06:20
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Навчання українців за кордоном: скільки хлопців цьогоріч виїхали з країни
Виїзд українських дітей за кордон. Фото: krymsos.com
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час війни українські абітурієнти все частіше  розглядають варіанти навчання за кордоном, аби бути в безпеці і мати офлайн-пари. Та цьогоріч лише незначна частина дітей поїхала навчатися за кордон. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань освіти та науки Юлія Гришина. 

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"Ми розуміємо, що під час війни є відтік студентів, особливо хлопців, які цього року вступили за кордон. Але є гарна новина це невелика кількість. Ми можемо навіть порівняти, скільки людей зареєструвалися для складання національного мультипредметного тесту. Здається, на 20% менше зареєструвалося. Але коли ми проаналізували, скільки вступило, то зовсім невеликий відсоток студентів ми втратили, які поїхали за кордон", — сказала Гришина. 

Вона додала, що в Україні створили експертну раду студентства, яка бере участь в законотворчій роботі. Один із проектів — створення осередків при посольствах за кордоном, щоб тримати зв'язок з українськими студентами. 

"Але щоб ми їх не втратили, треба проводити велику роботу. Я виїжджаю за кордон і спілкуюся з українськими дітьми — у них в усіх очі горять. Коли закінчиться війна, я впевнена, що абсолютна більшість з них повернеться в Україну, оскільки вони будуть брати участь у відбудові нової країни. І вони будуть всі вмотивовані цим", — додала Гришина.

Нагадаємо, за законом студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни щодо цієї ситуації.

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