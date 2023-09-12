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Сколько пар женилось и развелось во время войны: что преобладает в этом году

12 сентября 2023 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько пар женилось и развелось во время войны: что преобладает в этом году
Пара целуется на свадьбе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине в этом году количество поженившихся влюбленных сократилось, однако в противоположность этому возросло количество случаев разводов. Более того, война не является единственной причиной расторжения брака среди супругов.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество пар желающих пожениться сократилось, теперь количество браков совпадает с данными за 2021 год — 86 тыс. регистраций за полгода. Хотя в прошлом году был "брачный бум".

Ситуация с разводами прямо противоположная, потому что их количество выросло на треть больше, чем в прошлом году — более 10 тыс. Однако в ЗАГСе уверяют, что часть решений о разводе пары приняли еще весной 2022 года и официально оформили сейчас, а еще часть разводов спорны.

"Если есть несовершеннолетние дети, имущественные претензии, желание расторгнуть брак не от двоих, а только от одного из супругов, тогда развод — только из-за решения суда. Эти случаи к статистике не попадают, потому что после решения суда отчитываться о разводе в ЗАГС не нужно", — объясняет издание.

Какая самая распространенная причина разводов

Наиболее частой причиной разводов являются обстоятельства войны. В начале конфликта многие выехали и расстояние поспособствовало поиску новой пары, также во время войны обострились накапливавшиеся многие годы недоразумения. Есть и другие предпосылки.

"Развод — это верхняя частица айсберга, где несколько ниже вопросы связаны с местожительством детей, вопросы связаны с разделом имущества супругов, вопросы, связанные с тем, чтобы определить судьбу алиментов. Часто ребенок становится заложником действий родителей", — говорится в материале.

Адвокаты рекомендуют украинцам не обращать внимание на статистику, а вместо этого прилагать усилия для мирного развода. Хотя процент разрывов браков растет быстрее, чем процент свадеб, однако цифры свидетельствуют о другом — на каждый развод приходится десять новых браков.

Напомним, что за первое полугодие 2023 года в Украине количество браков уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем Одесская область на третьей строчке по количеству новых семейных пар.

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