Скільки пар одружилося та розлучилося під час війни: що переважає цьогоріч

Пара цілується на весіллі. Фото: freepik.com

В Україні цьогоріч кількість закоханих, які одружилися, скоротилася, однак на противагу цьому зросла кількість випадків розлучень. Більше того війна не є єдиною причиною розірвання шлюбу серед подружжів.

Про це повідомляє ТСН.

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Яка кількість одружень та розлучень під час війни

Зазначається, що в порівнянні з минулим роком кількість пар охочих побратися скоротилася, тепер цьогорічна кількість шлюбів збігається з даними за 2021 рік — 86 тис. реєстрацій за пів року. Хоча торік був "шлюбний бум".

Ситуація з розлученнями прямо протилежна, бо їх кількість зросла на третину більше, ніж торік — понад 10 тис. Однак у ДРАЦСі запевняють, що частину рішень про розлучення пари ухвалили ще навесні 2022 року й офіційно оформили зараз, а ще частина розлучень спірні.

"Якщо є неповнолітні діти, майнові претензії, бажання розірвати шлюб не від двох, а тільки від одного з подружжя, тоді розлучення — тільки через рішення суду. Ці випадки до статистики не потрапляють, бо після рішення суду звітувати про розлучення у ДРАЦС не потрібно", — пояснює видання.

Яка найпоширеніша причина розлучень

Найчастішою причиною розлучень є обставини війни. На початку конфлікту багато людей виїхало й відстань посприяла пошуку нової пари, також під час війни загострилися непорозуміння, що накопичувалися багато років. Є й інші причини.

"Розлучення — це верхня частинка айсберга, де трохи нижче питання пов'язані із місцем проживання дітей, питання пов'язані із поділом майна подружжя, питання пов'язані із тим, аби визначити долю аліментів. Часто дитина стає заручником дій батьків", — йдеться в матеріалі.

Адвокати рекомендують українцям не звертати увагу на статистику, а замість цього докладати зусиль для мирного розлучення. Хоча відсоток розривів шлюбів зростає швидше, ніж відсоток весіль, однак цифри свідчать про інше — на кожне розлучення припадає десять нових шлюбів.

Нагадаємо, що упродовж першого півріччя 2023 року в Україні кількість шлюбів зменшилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тим часом Одеська область на третій сходинці за кількістю нових сімейних пар.