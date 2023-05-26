Сколько переселенцев нашли работу через центры занятости

Переселенцы в центре занятости. Фото: "Вечерний Киев" / Борис Корпусенко

Только 70 тысяч из 2,1 млн переселенцев трудоспособного возраста обратились в центры занятости. Работу через эти центры нашли около 20 тысяч человек.

Об этом говорится в исследовании движения "Чесно".

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По официальным данным, трудоспособных внутренне перемещенных лиц в Украине насчитывается около 2,1 млн. человек.

При этом в центры занятости за все время войны обратилось только 7%.

При этом опросы переселенцев свидетельствуют о том, что тема работы для внутренне перемещенных лиц одна из самых актуальных.

Кто нашел работу

Всего количество зарегистрированных в центрах занятости переселенцев составляет около 70 тысяч человек.

Из них была найдена работа для 20 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Лучшие показатели в Житомире, Луцке и Ровно.

Худшие — в восточных регионах.

"На то есть несколько причин. Количество рабочих мест в этих областях существенно сократилось, и, как ни парадоксально, официальные данные свидетельствуют, что наибольшее количество ВПЛ таки на востоке", — пояснили в "Чесно".

Напомним, что в Украине некоторые внутренне перемещенные лица могут лишиться государственной помощи. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.