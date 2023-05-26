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Скільки переселенців знайшли роботу через центри зайнятості: дослідження

26 травня 2023 14:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки переселенців знайшли роботу через центри зайнятості: дослідження
Переселенці в центрі зайнятості. Фото: “Вечірній Київ”/Борис Корпусенко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Лише 70 тисяч із 2,1 млн переселенців працездатного віку звернулися до центрів зайнятості. Роботу через ці центри знайшли близько 20 тисяч осіб.

Про це йдеться у дослідженні руху "Чесно".

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Переселенці в центрах зайнятості

За офіційними даними, працездатних внутрішньо переміщених осіб в Україні нараховується близько 2,1 млн осіб.

При цьому до центрів зайнятості за увесь час війни звернулося лише 7%.

При цьому опитування переселенців свідчать про те, що тема роботи для внутрішньо переміщених осіб є однією із найактуальніших.

Хто знайшов роботу

Усього кількість зареєстрованих у центрах зайнятості переселенців становить близько 70 тисяч осіб.

З них знайшли роботу для 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Найкращими є показники у Житомирі, Луцьку та Рівному.

Найгіршими — у східних регіонах.

"На те є декілька причин. Кількість робочих місць у цих областях суттєво скоротилася, і, як не парадоксально, офіційні дані свідчать, що найбільша кількість ВПО таки на сході", — пояснили у "Чесно".

Нагадаємо, що в Україні деякі внутрішньо переміщені особи можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на особу з інвалідністю.

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