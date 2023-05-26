Скільки переселенців знайшли роботу через центри зайнятості: дослідження

Переселенці в центрі зайнятості. Фото: “Вечірній Київ”/Борис Корпусенко

Лише 70 тисяч із 2,1 млн переселенців працездатного віку звернулися до центрів зайнятості. Роботу через ці центри знайшли близько 20 тисяч осіб.

Про це йдеться у дослідженні руху "Чесно".

Читайте також:

Переселенці в центрах зайнятості

За офіційними даними, працездатних внутрішньо переміщених осіб в Україні нараховується близько 2,1 млн осіб.

При цьому до центрів зайнятості за увесь час війни звернулося лише 7%.

При цьому опитування переселенців свідчать про те, що тема роботи для внутрішньо переміщених осіб є однією із найактуальніших.

Хто знайшов роботу

Усього кількість зареєстрованих у центрах зайнятості переселенців становить близько 70 тисяч осіб.

З них знайшли роботу для 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Найкращими є показники у Житомирі, Луцьку та Рівному.

Найгіршими — у східних регіонах.

"На те є декілька причин. Кількість робочих місць у цих областях суттєво скоротилася, і, як не парадоксально, офіційні дані свідчать, що найбільша кількість ВПО таки на сході", — пояснили у "Чесно".

Нагадаємо, що в Україні деякі внутрішньо переміщені особи можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на особу з інвалідністю.