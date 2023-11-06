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Сколько продлится блокада на польско-украинской границе — ответ пограничников

6 ноября 2023 20:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько продлится блокада на польско-украинской границе — ответ пограничников
Польские перевозчики на границе. Фото: brestcity.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 6 ноября польские перевозчики заблокировали движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". Таможенная служба Украины заявила, что блокада польско-украинской границе на погранпункте Ягодин-Дорохуск продлится до 3 декабря. 

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Политика страны.

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"Ягодин": по информации от польской стороны, протестующие разрешают проезд по одному транспортному средству в обоих направлениях в течение одного часа. 

Также разрешается движение автобусов, автомобилей с гуманитарной помощью, скоропортящими товарами, животными и опасными грузами (например, цистернами с топливом) в обоих направлениях.

"Рава-Русская": на данный момент происходит блокировка движения грузового транспорта перед въездом на грузовое направление. Движение частично ограничено для транспортных средств, двигающихся в сторону Украины из Республики Польша.

"Краковец": примерно 10 грузовых автомобилей временно остановили движение на въезде на грузовое направление. Пока нет заметных очередей грузовых машин, и легковые автомобили могут свободно двигаться через пункт пропуска "Корчевая".

Напомним, что посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил действия польских транспортных компаний, заблокировавших проезд к трем граничным контрольно-пропускным пунктам на границе между Украиной и Польшей — в Хребене, Дорохуске и Корчове. При этом, он призвал протестующих остановить блокаду границ.

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