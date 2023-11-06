Сколько продлится блокада на польско-украинской границе — ответ пограничников
В понедельник, 6 ноября польские перевозчики заблокировали движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". Таможенная служба Украины заявила, что блокада польско-украинской границе на погранпункте Ягодин-Дорохуск продлится до 3 декабря.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Политика страны.
Что известно про блокаду на польско-украинской границе
"Ягодин": по информации от польской стороны, протестующие разрешают проезд по одному транспортному средству в обоих направлениях в течение одного часа.
Также разрешается движение автобусов, автомобилей с гуманитарной помощью, скоропортящими товарами, животными и опасными грузами (например, цистернами с топливом) в обоих направлениях.
"Рава-Русская": на данный момент происходит блокировка движения грузового транспорта перед въездом на грузовое направление. Движение частично ограничено для транспортных средств, двигающихся в сторону Украины из Республики Польша.
"Краковец": примерно 10 грузовых автомобилей временно остановили движение на въезде на грузовое направление. Пока нет заметных очередей грузовых машин, и легковые автомобили могут свободно двигаться через пункт пропуска "Корчевая".
Напомним, что посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил действия польских транспортных компаний, заблокировавших проезд к трем граничным контрольно-пропускным пунктам на границе между Украиной и Польшей — в Хребене, Дорохуске и Корчове. При этом, он призвал протестующих остановить блокаду границ.
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