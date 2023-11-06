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Скільки триватиме блокада на польсько-українському кордоні — відповідь прикордонників

6 листопада 2023 20:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки триватиме блокада на польсько-українському кордоні — відповідь прикордонників
Польські перевізники на кордоні. Фото: brestcity.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 6 листопада польські перевізники заблокували рухи вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене". Митна служба України заявила, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті Ягодин-Дорохуськ триватиме до 3 грудня. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Политика страны.

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"Ягодин": за інформацією від польської сторони, протестувальники дозволяють проїзд одним транспортним засобом в обох напрямках протягом однієї години.

Також дозволяється рух автобусів, автомобілів з гуманітарною допомогою, швидкопсувними товарами, тваринами та небезпечними вантажами (наприклад, цистернами з паливом) в обох напрямках.

"Рава-Руська": на цей час відбувається блокування руху вантажного транспорту перед в'їздом на вантажний напрямок. Рух частково обмежений для транспортних засобів, що прямують у бік України з Республіки Польща.

Краківець: приблизно 10 вантажних автомобілів тимчасово зупинили рух на в'їзді на вантажний напрямок. Поки що немає помітних черг вантажних машин, і легкові автомобілі можуть вільно рухатися через пункт пропуску "Корчева".

Нагадаємо, що посол України у Польщі Василь Зварич засудив дії польських транспортних компаній, які заблокували проїзд до трьох граничних контрольно-пропускних пунктів на кордоні між Україною та Польщею — у Хребені, Дорохуську та Корчові. При цьому він закликав протестувальників зупинити блокаду кордонів.

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