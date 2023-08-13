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Сколько украинских беженцев в ЕС: статистика

13 августа 2023 17:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько украинских беженцев в ЕС: статистика
Украинские беженцы. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на июнь 2023 года количество украинских беженцев в ЕС достигло 4,07 млн. Больше всего украинцев с начала войны выехало в Германию.

Об этом сообщает Евростат.

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По сравнению с майскими данными, количество мигрантов со статусом временной защиты в Европе увеличилось на 45,8 тыс. человек. Наибольший прирост беженцев наблюдался в Германии (+21830), Чехии (+9050) и Ирландии (+3100).

В то же время, были и страны, в которых количество украинцев, которые пользуются временной защитой, уменьшилось. Это Польша (-4 700), Португалия (-2 520), Эстония (-1 885) и Франция (-985).

В какие регионы Украины вернулось больше всего беженцев

С начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.

Кроме того, высокий процент возврата наблюдается в Гостомельской и Макаровской громадах Киевской области. Опрошенные главным фактором назвали высокий уровень безопасности в населенных пунктах.

Напомним, недавно стало известно, что в Молдове закрыли несколько центров размещения украинских беженцев. Причиной тому стало сокращение расходов на их содержание.

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