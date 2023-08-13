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Скільки українських біженців перебувають у ЄС: статистика

13 серпня 2023 17:30
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Скільки українських біженців перебувають у ЄС: статистика
Українські біженці. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на червень 2023 року кількість українських біженців в ЄС сягнула 4,07 млн. Найбільше українців з початку війни виїхала до Німеччини.

Про це повідомляє Євростат

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Скільки українських біженців перебувають у ЄС

Порівняно з травневими даними, кількість мігрантів зі статусом тимчасового захисту в Європі збільшилася на 45,8 тис. осіб. Найбільший приріст біженців спостерігався в Німеччині (+21 830), Чехії (+9 050) та Ірландії (+3 100). 

Водночас були й країни, у яких кількість українців, які користуються тимчасовим захистом, зменшилася. Це — Польща (-4 700), Португалія (-2 520), Естонія (-1 885) і Франція (-985).

В які регіони України повернулось найбільше біженців

З початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

Окрім того, високий відсоток повернення спостерігається також у Гостомельській і Макарівській громадах Київської області. Опитані головним фактором назвали високий рівень безпеки у населених пунктах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Молдові закрили декілька центрів розміщення українських біженців. Причиною цьому стало скорочення витрат на їхнє утримання.

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