Сколько украинских политзаключенных удерживает россия: обнародованы данные
Россия незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных. Большинство из них — крымские татары.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Украинские политзаключенные в застенках кремля
"Сейчас россия незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них — крымские татары. Вопиющим нарушением россией основных прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках кремля двух замученных политзаключенных — Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не предоставили необходимую медицинскую помощь", — написал он.
Лубинец отметил, что россия не прекращает жесткие репрессии и преследования украинских граждан во временно оккупированном Крыму из-за постоянного страха перед нашим сопротивлением. Так, оккупанты проводят незаконные обыски, открывают сфабрикованные уголовные дела, придумывают приговоры, в частности, представителям коренного народа полуострова — крымским татарам.
Что известно о смерти украинских политзаключенных
10 февраля стало известно, что в СИЗО российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымчанин Джемиль Гафаров. Российский суд вынес приговор ему 11 января этого года. В СИЗО Новочеркасска мужчине отказывали в проведении медицинского обследования.
Как рассказала журналистам супруга заключенного, Разие Гафарова, в 2017 году, до возбуждения уголовного дела, ее муж перенес значительный инфаркт миокарда. В том же году ему диагностировали ХПН с нарушением фильтрации почек. Политзаключенный нуждался в регулярном диализе почек, который в условиях СИЗО проводить невозможно.
8 февраля Крымская правозащитная группа сообщила о смерти осужденного в оккупированном Крыму по обвинению в "шпионаже" украинца Константина Ширинга в колонии №5 города Новотроицкой Оренбургской области россии. Мужчина нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее.
Правозащитники отмечают, что неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах — не единичные случаи, а системная практика, и ответственность за смерть украинских политзаключенных лежит на администрации колоний.
Напомним, 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день в 2014 году тысячи крымчан вышли на протесты, чтобы показать свое сопротивление российским захватчикам.