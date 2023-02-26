Скільки українських політв'язнів утримує росія: оприлюднено дані
Росія незаконно утримує 180 українських політв’язнів. Більшість з них — кримські татари.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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Українські політв'язні у застінках кремля
"Наразі рф незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них — кримські татари. Кричущим порушенням росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках кремля двох закатованих політв’язнів — Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", — написав він.
Лубінець зазначив, що росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через постійний острах перед нашим спротивом. Так, окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, надумують вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова — кримським татарам.
Що відомо про смерть українських політв'язнів
10 лютого стало відомо, що у СІЗО російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров. Російський суд ухвалив вирок йому 11 січня цього року. У СІЗО Новочеркаська чоловікові відмовляли у проведенні медичного обстеження.
Як розповіла журналістам дружина ув’язненого, Разіє Гафарова, у 2017 році, до відкриття кримінальної справи, її чоловік переніс значний інфаркт міокарда. Того ж року йому діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Політв’язень потребував регулярного діалізу нирок, який в умовах СІЗО проводити неможливо.
8 лютого Кримська правозахисна група повідомила про смерть засудженого в окупованому Криму за звинуваченням у "шпигунстві" українця Костянтина Ширінга у колонії №5 міста Новотроїцьке Оренбурзької області росії. Чоловік потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її.
Правозахисники наголошують, що ненадання медичної допомоги нашим громадянам у російських в’язницях — не поодинокі випадки, а системна практика, і відповідальність за смерть українських політв'язнів лежить на адміністрації колоній.
Нагадаємо, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня у 2014 році тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.