Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Сколько украинцев ожидают эвакуации из сектора Газа arrow

Сколько украинцев ожидают эвакуации из сектора Газа

23 октября 2023 13:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько украинцев ожидают эвакуации из сектора Газа
Разрушеные дома в секторе Газа. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Эвакуацию из сектора Газа ожидают 337 украинцев. Речь идет только о тех, кто записался, но на самом деле граждан Украины в этом регионе больше — около полутысячи.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Украинцы в секторе Газы

"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная", — сказал посол.

По словам Корнийчука, пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для иностранных граждан могут открыть завтра.

"Мы надеемся, что на днях, возможно даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", — добавил посол.

Корнийчук также подчеркнул, что кроме украинцев посольство помогает вывезти из региона граждан других государств.

Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана около 400 евро.

Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС , не подтвердилась.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме