Сколько украинцев ожидают эвакуации из сектора Газа

Разрушеные дома в секторе Газа. Фото: Reuters

Эвакуацию из сектора Газа ожидают 337 украинцев. Речь идет только о тех, кто записался, но на самом деле граждан Украины в этом регионе больше — около полутысячи.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире Радио Свобода.

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"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная", — сказал посол.

По словам Корнийчука, пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для иностранных граждан могут открыть завтра.

"Мы надеемся, что на днях, возможно даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", — добавил посол.

Корнийчук также подчеркнул, что кроме украинцев посольство помогает вывезти из региона граждан других государств.

Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана около 400 евро.

Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС , не подтвердилась.