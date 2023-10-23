Скільки українців очікують на евакуацію з сектору Гази

Зруйновані будинки у секторі Гази. Фото: Reuters

На евакуацію з сектора Гази очікують 337 українців. Йдеться лише про тих, хто записався, але насправді громадян України у цьому регіоні більше — близько пів тисячі.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі видання Радіо Свобода.

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"На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна", — сказав посол.

За словами Корнійчука, пункт пропуску Рафах, що на кордоні з Єгиптом, для іноземних громадян можуть відкрити завтра.

"Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян", — додав посол.

Корнійчук також підкреслив, що окрім українців, посольство допомагає вивезти з регіону громадян інших держав.

Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро.

Також ми писали, що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.