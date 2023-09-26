Сокращение населения Украины и отказ ЕС финансировать беженцев: эфир Новини.LIVE
26 сентября 2023 20:23
Прямой эфир с Сергеем Дацюком. Коллаж: Новини.LIVE
Во вторник, 26 сентября, гостем студии Новини.LIVE стал украинский философ Сергей Дацюк. Он ответит на различные вопросы, которые беспокоят украинцев.
Просмотреть интервью можно на YouTube канале Новини.LIVE.
Читайте также:
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом будут говорить о результатах расследования Польши относительно падения ракеты в Пшеводуве, сокращении населения Украины до 30 млн и заявлении Лаврова о территориальной целостности Украины.
Напомним, что ранее Сергей Дацюк высказался о том, нападет ли российская армия на Харьков.