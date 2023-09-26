Сокращение населения Украины и отказ ЕС финансировать беженцев: эфир Новини.LIVE

Прямой эфир с Сергеем Дацюком. Коллаж: Новини.LIVE

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Во вторник, 26 сентября, гостем студии Новини.LIVE стал украинский философ Сергей Дацюк. Он ответит на различные вопросы, которые беспокоят украинцев.

Просмотреть интервью можно на YouTube канале Новини.LIVE.

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Вместе с ведущим Виталием Прудиусом будут говорить о результатах расследования Польши относительно падения ракеты в Пшеводуве, сокращении населения Украины до 30 млн и заявлении Лаврова о территориальной целостности Украины.

Напомним, что ранее Сергей Дацюк высказался о том, нападет ли российская армия на Харьков.

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