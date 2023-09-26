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Сокращение населения Украины и отказ ЕС финансировать беженцев: эфир Новини.LIVE

26 сентября 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сокращение населения Украины и отказ ЕС финансировать беженцев: эфир Новини.LIVE
Прямой эфир с Сергеем Дацюком. Коллаж: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Во вторник, 26 сентября, гостем студии Новини.LIVE стал украинский философ Сергей Дацюк. Он ответит на различные вопросы, которые беспокоят украинцев.

Просмотреть интервью можно на YouTube канале Новини.LIVE.

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Вместе с ведущим Виталием Прудиусом будут говорить о результатах расследования Польши относительно падения ракеты в Пшеводуве, сокращении населения Украины до 30 млн и заявлении Лаврова о территориальной целостности Украины.

Напомним, что ранее Сергей Дацюк высказался о том, нападет ли российская армия на Харьков.

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