Скорочення населення України та відмова ЄС фінансувати біженців: ефір Новини.LIVE

Прямий ефір із Сергієм Дацюком. Колаж: Новини.LIVE

У вівторок, 26 вересня, гостем студії Новини.LIVE став український філософ Сергій Дацюк. В інтерв'ю він відповість на різні питання, які турбують українців.

Переглянути інтерв'ю можна на YouTube каналі Новини.LIVE.

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Разом з ведучим Віталієм Прудиусом розмовлятиме про підсумки розслідування Польщі щодо падіння ракети в Пшеводуві, скорочення населення України до 30 млн та заяву Лаврова щодо територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що раніше Сергій Дацюк висловився про те, чи нападе російська армія на Харків.