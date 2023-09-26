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Скорочення населення України та відмова ЄС фінансувати біженців: ефір Новини.LIVE

26 вересня 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скорочення населення України та відмова ЄС фінансувати біженців: ефір Новини.LIVE
Прямий ефір із Сергієм Дацюком. Колаж: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У вівторок, 26 вересня, гостем студії Новини.LIVE став український філософ Сергій Дацюк. В інтерв'ю він відповість на різні питання, які турбують українців.

Переглянути інтерв'ю можна на YouTube каналі Новини.LIVE.

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Разом з ведучим Віталієм Прудиусом розмовлятиме про підсумки розслідування Польщі щодо падіння ракети в Пшеводуві, скорочення населення України до 30 млн та заяву Лаврова щодо територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що раніше Сергій Дацюк висловився про те, чи нападе російська армія на Харків. 

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