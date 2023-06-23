"Скромный, хоть и очень популярный": экс-советница Залужного рассказала детали характера Главкома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google.com

Бывшую советницу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зовут Людмила Долгоновская. Она до 1 марта 2023 года работала с генералом и точно знает, каков Залужный на самом деле.

Интересными и сокровенными характеристиками Залужного, как человека, Долгоновская поделилась в интервью для издания "Новинарня".

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"Он ужасно скромный, хоть и очень популярен"

"Валерий Федорович действительно добрый, открытый, дружелюбный, с классным чувством юмора. Человек, который поддерживает, доверяет, дает много возможностей для работы, много свободы, и одновременно это означает много ответственности. Но не дай Бог подвести. Однажды он меня отчитал за публикацию. Хотелось провалиться даже не под землю, а в ядро земли", — рассказывает Долгоновская.

Также экс-советник рассказывает и то, что в медийном плане с Залужным все-таки сотрудничать сложно. Издание отмечает, что генерал неохотно дает комментарии или общается с прессой, и только тогда, когда ему докажут, что основания для интервью весомы и это перевесит его занятость.

"Всегда говорит, что достаточно людей, которые могут о чем-то высказаться. "Ну, пожалуйста, вы — историческая фигура". — "Я просто делаю свою работу". Он ужасно скромный, хоть и очень популярный", — говорит Людмила.

"Генерал из теплой стали"

По словам Долгоновской, не всем дано возглавлять такую должность, как у Залужного. Это слишком большая ответственность и самопожертвование.

"Мне кажется, если бы у него было время и возможность, ходил бы на все прощания. И жил бы в Михайловском соборе. У него есть понимание ценности человеческой жизни. Это глубокое, ценностное, врожденное, не приобретенное. И он свою должность и службу воспринимает больше как обязанность перед павшими, чем перед живыми. Не дай Бог вообще иметь такую ответственность. Эта должность — это не классно, как кто-то может думать. Это ответственность и самопожертвование, жертва для всей семьи, куча ограничений безопасности", — с уважением отзывается Долгоновская о Залужном.

Напомним, ранее мы писали, что россияне снова раскручивают в соцсетях ИПСО о "смерти Залужного". В этот раз использовали фейковый сайт МИД.

Добавим, ранее российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.