"Скромний, хоч і дуже популярний": ексрадниця Залужного розповіла деталі характеру Головкома

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google.com

Колишню радницю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звати Людмила Долгоновська. Вона до 1 березня 2023 працювала з генералом і точно знає, яким є Залужний насправді.

Цікавими та потаємними характеристиками Залужного, як людини, Долгоновьска поділилась у інтервʼю для видання "Новинарня".

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"Він страшенно скромний, хоч і дуже популярний"

"Валерій Федорович насправді добрий, відкритий, приязний, із класним почуттям гумору. Людина, яка підтримує, довіряє, дає багато можливостей для роботи, багато свободи, і водночас це означає багато відповідальності. Але не дай Бог підвести. Одного разу він мене відчитав за публікацію. Хотілося провалитися навіть не під землю, а в ядро землі", — розповідає Долгоновська.

Також екс-радниця розповідає і те, що в медійному плані з Залужним все-таки співпрацювати важко. Видання зазначає, що генерал неохоче дає коментарі чи спілкується з пресою, і то тільки тоді, коли йому доведуть, що підстави для інтерв’ю вагомі й це переважить його зайнятість.

"Завжди говорить, що достатньо людей, які можуть про щось висловитися. "Ну, будь ласка, ви – історична фігура". – "Я просто роблю свою роботу". Він страшенно скромний, хоч і дуже популярний", — каже пані Валерія.

"Генерал із теплої сталі"

За словами Долгоновської, не всім дано очолювати таку посаду, як у Залужного. Це надто велика відповідальність і самопожертва.

"Мені здається, якби він мав час і можливість, ходив би на всі прощання. І жив би в Михайлівському соборі. У нього є розуміння цінності людського життя. Це глибоке, ціннісне, вроджене, не набуте. І він свою посаду та службу сприймає більше як обов’язок перед полеглими, ніж перед живими. Не дай Бог узагалі мати таку відповідальність. Ця посада – це не класно, як хтось може думати. Це відповідальність і самопожертва, жертва для всієї родини, купа безпекових обмежень", — з повагою відгукується Долгоновська про Залужного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни знову розкручують в соцмережах ІПСО про "смерть Залужного". Цього разу використали фейковий сайт МЗС.

Додамо, раніше російські пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.