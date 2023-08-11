Скульптор Тризуба на "Родине-матери" предложил необычное место для герба СССР

С "Родины-матери" сняли советский герб. Фото: Фокус

Автором Тризуба, недавно установленного на щит "Родины-матери", является скульптор-монументалист Алексей Пергамещик. По его словам, советский герб, висевший до Тризуба, необходимо приравнять к свастике.

Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время".

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"Советский Союз был абсолютно террористическим режимом — репрессии, голодоморы, смерть. Он вместе с Гитлером под этим символом начал Вторую мировую войну. Зачем нужен этот символ? Я приравниваю его к свастике", — сказал Пергаменщик.

По словам скульптора, герб СССР разбивать не следует, вместо этого лучше использовать его в просветительских целях.

"Демонтировать и перемещать — можно. Экспонировать по-разному можно, отвезти в музей тоталитаризма, например. Разбивать — нельзя. Пусть потомки решают, что с этим делать", — отметил Алексей.

А куда девать советский герб?

Или советский герб можно поместить в специальное "символическое место" у монумента.

"Под ногами у статуи "Родина-мать" есть темный зал, куда не попадает свет. Очень символично, его нужно расположить у ног монумента. Он должен быть свергнут, перевернут и подсвечен в темноте кроваво-красными фонарями, чтобы из тьмы выходил этот символ терроризма, символ несправедливости. Я считаю, что дети должны знать о нем, чтобы это никогда не повторилось", — заявил скульптор.

Напомним, ранее мы писали, что в России уже отреагировали на установку украинского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве. Там опубликовали бессмысленное видео.

Добавим, что в воскресенье утром, 6 августа, Тризуб на монументе "Родина-мать" уже подняли к щиту.

Также мы писали, что ранее в сети появилось видео, как в монумент "Родина-мать" привезли украинский Тризуб.