Скульптор Тризуба на "Батьківщині-матері" запропонував незвичне місце для герба СРСР

З "Батьківщини-матері" зняли радянський герб. Фото: Фокус

Автором Тризуба, який нещодавно встановили на щит "Батьківщини-матері", є скульптор-монументаліст Олексій Пергамещик. За його словами, радянський герб, який висів до Тризуба, необхідно прирівняти до свастики.

Про це повідомляє телеканал "Настоящее Время".

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"Радянський Союз був абсолютно терористичним режимом — репресії, голодомори, смерть. Він разом із Гітлером під цим символом почав Другу світову війну. Навіщо потрібний цей символ? Я прирівнюю його до свастики", — сказав Пергаменщик.

За словами скульптора, герб СРСР розбивати не слід, натомість його краще використовувати в просвітницьких цілях.

"Демонтувати та переміщати — можна. Експонувати по-різному можна, відвезти до музею тоталітаризму, наприклад. Розбивати — не можна. Нехай нащадки вирішують, що з цим робити", — зазначив Олексій.

А куди ж подіти радянський герб?

Або ж радянський герб можна помістити в спеціальне "символічне місце" біля монумента.

"Під ногами, біля статуї "Батьківщина-мати", є темна зала, куди не потрапляє світло. Дуже символічно, він має бути розташований біля ніг монумента. Він має бути повалений, перевернутий й підсвічений у темряві криваво-червоними ліхтарями, щоб із темряви виходив цей символ тероризму, символ несправедливості. Я вважаю, що діти повинні знати про нього, щоб це ніколи не повторилося", — заявив скульптор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії вже відреагували на встановлення українського герба на монументі "Батьківщина-мати" у Києві. Там опублікували безглузде відео.

Додамо, що в неділю вранці, 6 серпня, Тризуб на монументі "Батьківщина-мати" вже підняли до щита.

Також ми писали, що раніше у мережі з'явилося відео, як до монумента "Батьківщина-мати" привезли український ризуб.