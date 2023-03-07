"Слава Украине!" — в топе трендов: о казни россиянами пленника написали десятки тысяч твитов

В сети появилось много рисунков, посвященных казненному украинцу

Со вчерашнего дня в соцсети появилось почти 85 тысяч твитов, посвященных убитому оккупантами пленнику. Этот мужчина стал еще одним символом героической борьбы украинцев.

Хештег Slava Ukraini возглавил тренды Twitter — менее чем за сутки, в социальной сети опубликовали более 80 тысяч твитов, посвященных украинскому военнопленному, которого российские оккупанты расстреляли после его слов "Слава Украине".

Кроме того, появилось уже множество рисунков казненного украинца.

Напомним, ранее было обнародовано видео, как после провозглашения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.