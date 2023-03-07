"Слава Україні!" — у топі трендів: про страту росіянами полоненого написали десятки тисяч твітів
Відучора в соцмережі з'явилося майже 85 тисяч твітів, присвячених убитому окупантами полоненому. Цей чоловік став ще одним символом героїчної боротьби українців.
Хештег Slava Ukraini очолив тренди Twitter — менше ніж за добу, у соціальній мережі опублікували понад 80 тисяч твітів, присвячених українському військовополоненому, якого російські окупанти розстріляли після його слів "Слава Україні".
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Крім того, з'явилося вже безліч малюнків страченого українця.
Нагадаємо, раніше було оприлюднене відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.
Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.