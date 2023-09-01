Спикер ВСУ Сара Эштон прокомментировала хейт РФ: интервью

Сара Эштон-Сирилло. Фото: www.dniprotoday.com

Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, трансгендерная женщина и военнослужащая ВСУ, в начале августа 2023 года была официально назначена спикером ТрО Украины. Эта новость вызвала взрыв среди российских пропагандистов и даже возмущение у некоторых украинцев.

Как Сара относится к хейту российской пропаганды и как стала военнослужащей ВСУ — читайте в блиц-интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда вы приехали в Украину?

— Через неделю после начала вторжения, это было 5 марта 2022 года.

В целом, в Украине я начинала как журналист. Приехала всего на 2 недели и получилось так, что сразу уехала в Харьков. Пробыла там 7 месяцев: с марта по октябрь как журналист и волонтер, работала с общественностью на Харьковщине.

В октябре 2022 года я записалась на службу в ВСУ, стала военным медиком пехоты. Четыре месяца находилась с харьковскими силами обороны, которые воевали на Луганском направлении и служили в Харькове.

И вот недавно меня перевели в Киев и назначили исполнять обязанности по коммуникациям сил территориальной обороны.

Так вы рассказываете новости из Украины для американской аудитории?

— Да, я объясняю месседжи украинских лидеров, лидеров ВСУ и лидеров территориальной обороны для американцев и европейцев. В конце концов, все, что они хотят знать — это правду и факты. И отлично, что Украина представляет собой правду.

Потому что Россия — это ложь. Американская аудитория получает очень правдивый месседж, он полон поддержки.

Изучаете украинский язык и понимаете ли русский, например?

— Я не читаю на русском. И я совершенно не фокусируюсь на изучении русского. Я не хочу обращать внимание на то, что поступает из России. Для меня важно изучение украинского. Начала учить его на поле боя.

Сара Эштон. Фото: www.andrewyang.com

Мы должны были понимать ее, чтобы знать, какие указания нам дают, особенно когда мы воюем против россиян. Поэтому своих командиров я понимаю, но пока не говорю по-украински.

Какие слова из украинского языка наиболее известны для вас?

— Я знаю некоторые известные слова на русском, но не скажу их. Самое известное слово peremohа, в конце концов, это о победе для нас.

Это о возвращении Украины к границам 1991, выполнении 10 пунктов формулы мира президента Зеленского и их приведении в действие. Мы можем это сделать не только на языке Украины, но и всех наших партнеров.

Видимо, вы в курсе, какой фурор произвела ваша личная история у российских пропагандистов?

— Мне все равно, что думает Россия, и мне все равно, что думает Владимир Путин. Так же мне все равно, что думают те, кто поддерживает Российскую Федерацию.

Россия — это криминальная группа и страна-террорист. И пока они не покинут Украину — будь то благодаря нашей военной победе или дипломатическим усилиям — что бы ни говорила Россия — это просто мусор.