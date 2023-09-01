Спикер ВСУ Сара Эштон прокомментировала хейт РФ: интервью

Служба в ВСУ и хейт пропаганды: интервью трансгендера Сары Эштон со США
Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, трансгендерная женщина и военнослужащая ВСУ, в начале августа 2023 года была официально назначена спикером ТрО Украины. Эта новость вызвала взрыв среди российских пропагандистов и даже возмущение у некоторых украинцев.
Как Сара относится к хейту российской пропаганды и как стала военнослужащей ВСУ — читайте в блиц-интервью Новини.LIVE.
Когда вы приехали в Украину?
— Через неделю после начала вторжения, это было 5 марта 2022 года.
В целом, в Украине я начинала как журналист. Приехала всего на 2 недели и получилось так, что сразу уехала в Харьков. Пробыла там 7 месяцев: с марта по октябрь как журналист и волонтер, работала с общественностью на Харьковщине.
В октябре 2022 года я записалась на службу в ВСУ, стала военным медиком пехоты. Четыре месяца находилась с харьковскими силами обороны, которые воевали на Луганском направлении и служили в Харькове.
И вот недавно меня перевели в Киев и назначили исполнять обязанности по коммуникациям сил территориальной обороны.
Так вы рассказываете новости из Украины для американской аудитории?
— Да, я объясняю месседжи украинских лидеров, лидеров ВСУ и лидеров территориальной обороны для американцев и европейцев. В конце концов, все, что они хотят знать — это правду и факты. И отлично, что Украина представляет собой правду.
Потому что Россия — это ложь. Американская аудитория получает очень правдивый месседж, он полон поддержки.
Изучаете украинский язык и понимаете ли русский, например?
— Я не читаю на русском. И я совершенно не фокусируюсь на изучении русского. Я не хочу обращать внимание на то, что поступает из России. Для меня важно изучение украинского. Начала учить его на поле боя.
Мы должны были понимать ее, чтобы знать, какие указания нам дают, особенно когда мы воюем против россиян. Поэтому своих командиров я понимаю, но пока не говорю по-украински.
Какие слова из украинского языка наиболее известны для вас?
— Я знаю некоторые известные слова на русском, но не скажу их. Самое известное слово peremohа, в конце концов, это о победе для нас.
Это о возвращении Украины к границам 1991, выполнении 10 пунктов формулы мира президента Зеленского и их приведении в действие. Мы можем это сделать не только на языке Украины, но и всех наших партнеров.
Видимо, вы в курсе, какой фурор произвела ваша личная история у российских пропагандистов?
— Мне все равно, что думает Россия, и мне все равно, что думает Владимир Путин. Так же мне все равно, что думают те, кто поддерживает Российскую Федерацию.
Россия — это криминальная группа и страна-террорист. И пока они не покинут Украину — будь то благодаря нашей военной победе или дипломатическим усилиям — что бы ни говорила Россия — это просто мусор.