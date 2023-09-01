Речниця ЗСУ Сара Ештон прокоментувала хейт РФ: інтерв'ю

Сара Ештон-Сірілло. Фото: www.dniprotoday.com

Американська журналістка Сара Ештон-Сірілло, яка є трансгендерною жінкою та військовослужбовицею ЗСУ, на початку серпня 2023 року була офіційно призначена речницею ТрО України. Ця новина викликала вибух серед російських пропагандистів і навіть спричинила обурення у деяких українців.

Як Сара ставиться до хейту російської пропаганди та як стала військовослужбовицею ЗСУ — читайте у бліц-інтерв'ю Новини.LIVE.

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Коли ви приїхали до України?

— Через тиждень після початку вторгнення, це було 5 березня 2022 року.

Загалом в Україні я починала як журналіст. Приїхала лише на 2 тижні і вийшло так, що одразу поїхала в Харків. Пробула там 7 місяців: з березня по жовтень як журналіст та волонтер, працювала з громадськістю на Харківщині.

У жовтні 2022-го я записалась на службу в ЗСУ, де стала військовим медиком піхоти. Чотири місяці перебувала з харківськими силами оборони, які воювали на Луганському напрямку і служили у Харкові. І от нещодавно мене перевели до Києва і призначили виконувати обов’язки з комунікацій сил територіальної оборони.

То ви розповідаєте новини з України для американської аудиторії?

— Так, я пояснюю меседжі українських лідерів, лідерів ЗСУ і лідерів територіальної оборони для американців та європейців. Зрештою, все що вони хочуть знати — це правду та факти. І чудово, що Україна являє собою правду.

Бо Росія — це про брехню. Американська аудиторія отримує дуже правдивий меседж, він сповнений підтримки.

Чи вчите українську мову і чи розумієте, наприклад, російську?

— Я не читаю російською. І я абсолютно не фокусуюсь на вивченні російської. Я не хочу звертати увагу на те, що надходить із Росії. Для мене важливим є вивчення української. Почала вчити її на полі бою.

Сара Ештон. Фото: www.andrewyang.com

Мусили розуміти її, щоб знати, які вказівки нам дають, особливо коли ми воюємо проти росіян. Тому своїх командирів я розумію, але поки що не розмовляю українською.

Які слова з української є найвідомішими для вас?

— Я знаю певні відомі слова російською, але не скажу їх. Найвідоміше слово peremohа, зрештою це про перемогу для нас.

Це про повернення України до кордонів 1991, виконання 10 пунктів формули миру президента Зеленського та їх приведення в дію. Ми можемо це зробити не лише мовою України, але й всіх наших партнерів.

Певно, ви в курсі, який фурор спричинила ваша особиста історія у російських пропагандистів?

— Мені все одно, що Росія думає і мені все одно, що думає Володимир Путін. Так само мені все одно, що думає будь-хто, хто підтримує Російську Федерацію.

Росія — це кримінальна група і країна- терорист. І доки вони не залишать Україну — чи то завдяки нашій воєнній перемозі, чи то дипломатичним зусиллям — що б не говорила Росія — це просто сміття.