Алексей Резников потролил россиян и показал, чем они собирались защищаться от HIMARS.

Министр обороны Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников потролил россиян. Он показал, чем собирались отбиваться военные второй армии мира от ракетной системы HIMARS.

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

Россияне в очередной раз опозорились

Как рассказал Резников, странные треугольные конструкции обнаружили возле Херсонского моста. Они, по логике россиян, должны защитить объект от потенциальных атак с HIMARS.

"Это военный уголок. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", — написал министр в Twitter.

Россияне ненавидят и боятся HIMARS

Как только Украина получила первые установки HIMARS от западных союзников, российские СМИ сразу же прибегли к пропаганде. Там убеждали, что российские военные мгновенно уничтожили практически все HIMARS, находившиеся на вооружении в Украине.

Тем временем ВСУ умело используют HIMARS на поле боя. В сети появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ по расположению россиян в оккупированной Макеевке. По предварительным данным, в результате удара украинских военных погибли несколько сотен российских оккупантов.