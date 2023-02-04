Олексій Резніков потролив росіян та показав чим вони збиралися захищатися від HIMARS

Міністр оборони Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков потролив росіян. Він показав, чим збиралися відбиватися військові другої армії світу від ракетної системи HIMARS.

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

Росіяни вкотре зганьбилися

Як розповів Резніков, дивні трикутні конструкції виявили біля Херсонського мосту. Вони, за логікою росіян, мали б захистити об'єкт від потенційних атак з HIMARS.

"Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS. Справді, це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого", — написав міністр у Twitter.

Росіяни ненавидять та бояться HIMARS

Щойно Україна отримала перші установки HIMARS від західних союзників, російські ЗМІ одразу ж вдалися до пропаганди. Там переконували, що російські військові миттєво знищили практично всі HIMARS, які були на озброєнні в Україні.

Тим часом ЗСУ вправно використовують HIMARS на полі бою. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару ЗСУ за розташуванням росіян в окупованій Макіївці. За попередніми даними, внаслідок удару українських військових загинули декілька сотень російських окупантів.