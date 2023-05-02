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Смелянский попросил граждан выбрать лучшую марку о Победе, нарисованную детьми

2 мая 2023 13:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Смелянский попросил граждан выбрать лучшую марку о Победе, нарисованную детьми
Руководитель Укрпошти Игорь Смелянский. Фото: Telegram-канал Смелянского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

К Международному дню защиты детей Укрпошта выпустит свою третью марку, эскиз которой нарисуют дети. Выбрать лучший вариант для марки может каждый желающий.

Об этом глава Укрпошти Игорь Смилянский сообщил на своем Telegram-канале.

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Новая детская марка

По словам Смилянского, Укрпошта после двух предыдущих марок, созданных детьми ("Украинская Мечта" и "Победного Нового года!"), планирует выпустить новую марку такого же формата.

Называется она "Дети Победы рисуют Украину будущего".

Выпуск марки планируется к Международному дню защиты детей, который отмечается в мире 1 июня.

Выбор за украинцами

Как рассказал Смилянский, команда Укрпошти просмотрела 350 детских эскизов, претендовавших на то, чтобы стать новой маркой.

"Из всех эскизов экспертная команда выбрала 7 финальных, теперь ваша очередь выбирать лучший", — заявил руководитель Укрпошти.

Варианты для новой детской марки
Варианты для новой детской марки
Фото: Telegram-канал Смелянского

Он опубликовал у себя в Telegram-канале опрос, в котором каждый желающий может выбрать самый лучший по его мнению вариант.

Напомним, что 21 апреля Укрпошта запустила в обращение марки с писанками, на которых изображены разные регионы Украины.

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