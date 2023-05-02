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Смілянський попросив громадян обрати найкращу марку про Перемогу, намальовану дітьми

2 травня 2023 13:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Смілянський попросив громадян обрати найкращу марку про Перемогу, намальовану дітьми
Керівник Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Telegram-канал Смілянського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До Міжнародного дня захисту дітей Укрпошта випустить свою третю марку, ескіз якої намалюють діти. Вибрати найкращий із варіантів для марки може кожен охочий.

Про це очільник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Нова дитяча марка

За словами Смілянського, Укрпошта після двох попередніх марок, створених дітьми ("Українська Мрія" і "Переможного Нового року!"), планує випустити нову марку такого ж формату.

Називатиметься вона "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього".

Випуск марки планують до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається у світі 1 червня.

Вибір за українцями

Як розповів Смілянський, команда Укрпошти переглянула 350 дитячих ескізів, які претендували на те, щоб стати новою маркою.

"З усіх ескізів експертна команда обрала 7 фінальних, тепер ваша черга обирати найкращий", — заявив керівник Укрпошти.

Варіанти для нової дитячої марки
Варіанти для нової дитячої марки
Фото: Telegram-канал Смілянського

Він опублікував у себе в Telegram-каналі опитування, в якому кожен охочий може обрати найкращий на його думку варіант.

Нагадаємо, що 21 квітня Укрпошта запустила в обіг марки з писанками, на яких зображені різні регіони України.

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