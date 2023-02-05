Прогноз погоды на 6 февраля

В Украине завтра, 6 февраля, продержится снежная и морозная погода. Синоптики предупреждают об гололеде во всех областях страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 6 февраля.

Завтра в Украине будет снижаться в большинстве областей страны. На дорогах местами гололедица.

"Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0...-5°С", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Карпатах будет идти снег, температура ночью -11...-16°С, днем -5...-10°С.

Погода в Киевской области

В Киевской области будет облачная погода. Возможен небольшой снег.

"На дорогах местами гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Температура по области ночью -3...-8°С, днем 0...-5°С", — сообщают синоптики.

В Киеве ночью следует ожидать -4...-6°С, днем -1...-3°С.

Предупреждение об опасности

Синоптики рекомендуют удержаться от выхода в высокогорье.

"По состоянию на 08:00, 05.02.2023 в г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 м), ветер северный, 14 м/с, температура воздуха -20°С", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.