Сніг та мороз: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше
В Україні завтра, 6 лютого, протримається сніжна та морозна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю у всіх областях країни.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 6 лютого
Завтра в Україні сніжитиме у більшості областях країни. На дорогах місцями ожеледиця.
"Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", — йдеться в повідомленні.
Крім цього, зазначається, що в Карпатах йтиме сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.
Погода у Київській області
У Київській області буде переважно хмарна погода. Можливий невеликий сніг.
"На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу", — повідомляють синоптики.
У Києві вночі варто очікувати 4-6 градусів, вдень 1-3 морозу.
Попередження про небезпеку
Синоптики рекомендують утриматись від виходу у високогір'я.
"Станом на 08:00, 05.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північний, 14 м/с., температура повітря -20°С", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.