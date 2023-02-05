Прогноз погоди на 6 лютого

В Україні завтра, 6 лютого, протримається сніжна та морозна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю у всіх областях країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 6 лютого

Завтра в Україні сніжитиме у більшості областях країни. На дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що в Карпатах йтиме сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

Погода у Київській області

У Київській області буде переважно хмарна погода. Можливий невеликий сніг.

"На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу", — повідомляють синоптики.

У Києві вночі варто очікувати 4-6 градусів, вдень 1-3 морозу.

Попередження про небезпеку

Синоптики рекомендують утриматись від виходу у високогір'я.

"Станом на 08:00, 05.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північний, 14 м/с., температура повітря -20°С", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.