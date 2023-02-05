Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Сніг та мороз: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше arrow

Сніг та мороз: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше

5 лютого 2023 14:04
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Прогноз погоди на 6 лютого
Прогноз погоди на 6 лютого
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

В Україні завтра, 6 лютого, протримається сніжна та морозна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю у всіх областях країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 6 лютого

Завтра в Україні сніжитиме у більшості областях країни. На дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", — йдеться в повідомленні. 

Крім цього, зазначається, що в Карпатах йтиме сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

погода

Погода у Київській області

У Київській області буде переважно хмарна погода. Можливий невеликий сніг. 

"На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу", — повідомляють синоптики.

У Києві вночі варто очікувати 4-6 градусів, вдень 1-3 морозу.

Попередження про небезпеку

Синоптики рекомендують утриматись від виходу у високогір'я.

"Станом на 08:00, 05.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північний, 14 м/с., температура повітря -20°С", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:14 Споживання збільшується: в Укренерго розповіли, яка ситуація з електроенергією

14:06 Без світла в Одесі все ще залишається 280 тисяч людей, — Денис Шмигаль.

14:05 В’їзд дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження: роз'яснення МВС

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

13:41 В Іспанії завдяки штучному інтелекту знайшли твір одного з найвидатніших письменників країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 Хто з одеситів може отримати броню від мобілізації: нові правила

13:19 Франція та Італія нададуть Україні ППО SAMP-T: названі терміни

13:16 Каталася на водному мотоциклі: в Австралії акула вбила дівчинку-підлітка

13:12 У Румунії критична ситуація з електроенергією: у чому причина

Новина з фото

13:09 13-річному сину військового з Одещини у центрі “Незламні” виготовлять протез

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Новина з відео

22:06 Зеленський розповів, скількох українців вдалося повернути додому з 24 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:33 Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти

Новина з відео

19:23 Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький

Новина з відео

18:58 Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту

Новина з відео

14:53 Окупанти у Маріуполі вивозять завали будинків разом з тілами загиблих цивільних

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Актуальне по темі

None 5 Лютий 14:13

Споживання збільшується: в Укренерго розповіли, яка ситуація з електроенергією

None 5 Лютий 14:06

Без світла в Одесі все ще залишається 280 тисяч людей, — Денис Шмигаль.

None 5 Лютий 14:14

В’їзд дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження: роз'яснення МВС

None 5 Лютий 13:43

Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB