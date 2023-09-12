Собака, пострадавшая от обстрела в Сумах, умерла
Во вторник, 12 сентября, умерла собака, которую ГСЧС спасли от обстрела в Сумах. Псу было десять лет, поэтому животное не могло бороться с многочисленными травмами.
Об этом сообщили в приюте UAnimals.
Спасение животных из-под обстрелов
Российские оккупанты 8 сентября ударили по Сумам. ГСЧС и полиция спасали из-под завалов не только людей, но и животных. Так, удалось вытащить собачку, которая сильно пострадала от вражеской атаки.
К сожалению, собачка долго не прожила. Уже 12 сентября она умерла.
"Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными. Ориентировочный возраст животного — 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела", — рассказали зоозащитники.
Напомним, утром 8 сентября россияне обстреляли частный сектор в Сумах. Вражеская ракета разрушила двухэтажный жилой дом, также повреждено более 20 домов и восемь транспортных средств. Известно об одном погибшем от пострадавшего.
Чрезвычайники спасли двух человек и эту собаку. Освободившаяся из-под завалов женщина впоследствии скончалась в больнице.