Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Собака, пострадавшая от обстрела в Сумах, умерла arrow

Собака, пострадавшая от обстрела в Сумах, умерла

12 сентября 2023 15:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Собака, пострадавшая от обстрела в Сумах, умерла
Пострадавший от обстрела в Сумах пес. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 12 сентября, умерла собака, которую ГСЧС спасли от обстрела в Сумах. Псу было десять лет, поэтому животное не могло бороться с многочисленными травмами.

Об этом сообщили в приюте UAnimals.

Читайте также:

Спасение животных из-под обстрелов

Российские оккупанты 8 сентября ударили по Сумам. ГСЧС и полиция спасали из-под завалов не только людей, но и животных. Так, удалось вытащить собачку, которая сильно пострадала от вражеской атаки.

К сожалению, собачка долго не прожила. Уже 12 сентября она умерла.

"Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными. Ориентировочный возраст животного — 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела", — рассказали зоозащитники.

Напомним, утром 8 сентября россияне обстреляли частный сектор в Сумах. Вражеская ракета разрушила двухэтажный жилой дом, также повреждено более 20 домов и восемь транспортных средств. Известно об одном погибшем от пострадавшего.

Чрезвычайники спасли двух человек и эту собаку. Освободившаяся из-под завалов женщина впоследствии скончалась в больнице.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз