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Собака, який постраждав від обстрілу в Сумах, помер

12 вересня 2023 15:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Собака, який постраждав від обстрілу в Сумах, помер
Постраждалий від обстрілу в Сумах пес. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 12 вересня, помер собака, якого ДСНС врятували від обстрілу в Сумах. Псові було десять років, тому тварина не могла боротися з численними травмами.

Про це повідомили у притулку UAnimals.  

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Російські окупанти 8 вересня вдарили по Сумах. ДСНС та поліція рятували з-під завалів не лише людей, а й тварин. Так, вдалося витягнути песика, який добряче постраждав від ворожої атаки. 

На жаль, песик довго не прожив. Вже 12 вересня він помер. 

"Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини — 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу", — розповіли зоозахисники. 

Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Ворожа ракета зруйнувала двоповерховий житловий будинок, також пошкоджено понад 20 осель та вісім транспортних засобів. Відомо про одного загиблого ат постраждалого. 

Надзвичайники врятували двох людей і цього собаку. Жінка, яку визволили з-під завалів, згодом померла у лікарні.

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