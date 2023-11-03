С Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2023 — поздравления и открытки

Артиллерист Роман "Рамзес" Живун на фоне 152-мм гаубицы "Мста-Б". Фото: happymonday.ua

В эту пятницу, 3 ноября, Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии. Сегодня как никогда важно поздравить мужественных защитников и защитниц, которые защищают родную страну от агрессора и сказать им слова благодарности.

Так что Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках к празднику.

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День ракетных войск и артиллерии Украины 2023 — поздравления в прозе

С Днем ракетных войск и артиллерии! Спасибо за освобожденные городов и сел, за мужество и самопожертвование, за верную службу стране и народу! Желаю вернуться домой живым и здоровым, жить в мире!

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Дорогой друг, пусть каждая цель будет с точным попаданием, руководство благодарным и понимающим! С Днем ракетных войск и артиллерии Украины!

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С профессиональным праздником воинов ракетных войск и артиллерии Украины! Вас не зря называют "богами войны", ведь вашу огневую поддержку ждут в самых сложных боевых ситуациях. Крепкого здоровья, согласия, оптимизма, воодушевления и новых свершений для процветания нашей Родины. Слава Украине!

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Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии! Искренне желаем успехов в ежедневных задачах, крепости тела и силы духа.

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С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю бить не в бровь, а в глаза. Чтобы все решения попадали прямо в яблочко. Уверенной рукой совершать только успешные запуски с четкими попаданиями. Верим в победу!

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Поздравляем замечательного человека, избравшего в своей жизни очень важную профессию — защитник Родины. Пусть здоровье никогда не подводит, а силы никогда не иссякают. С праздником!

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В День ракетных войск я от всего сердца желаю самого крепкого здоровья, мирного неба и неземного счастья!

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С праздником, дорогие бойцы! Желаем вам постоянного превосходства над любым противником, умелого управления, крепкого здоровья, долгих лет жизни, чистого мирного неба, верных подруг, храбрых и преданных друзей и всей удачи мира!

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Пусть в твоей душе всегда будут силы, энергия и храбрость! С Днем ракетных войск и артиллерии Украины!

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Прекрасного военного, замечательного человека поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю быть крепким духом и доброй душой, отличного здоровья и бравой удачи.

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С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю всяческого успеха, выполнения всех целей и бодрого духа!

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в красивых открытках.

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины

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