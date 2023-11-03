З Днем ракетних військ і артилерії України 2023 — привітання та листівки

Артилерист Роман "Рамзес" Живун на фоні 152-мм гаубиці "Мста-Б". Фото: happymonday.ua

У цю п'ятницю, 3 листопада, Україна відзначає День ракетних військ і артилерії. Сьогодні, як ніколи, важливо привітати мужніх захисників та захисниць, які захищають рідну країну від агресора та сказати їм слова подяки.

Тож Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках до свята.

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День ракетних військ і артилерії України 2023 — привітання у прозі

З Днем ракетних військ і артилерії! Щиро дякую за звільнені міста і села, за мужність та самопожертву, за вірну службу країні й народу! Бажаю повернутися додому живим й здоровим, жити в мирі!

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Любий друже, нехай кожна ціль буде з точним попаданням, керівництво вдячним і розуміючим! З Днем ракетних військ і артилерії України!

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З професійним святом воїнів ракетних військ і артилерії України! Вас недарма називають "богами війни", адже на вашу вогневу підтримку чекають у найскладніших бойових ситуаціях. Міцного здоров’я, злагоди, оптимізму, наснаги та нових звершень для процвітання нашої Батьківщини. Слава Україні!

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Вітаємо з Днем ракетних військ і артилерії! Щиро бажаємо успіхів в щоденних завданнях, міцності тіла і сили духу.

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З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю бити не в брову, а в око. Щоб всі рішення потрапляли прямо в яблучко. Впевненою рукою здійснювати тільки успішні запуски з чіткими влученнями. Віримо у перемогу!

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Вітаємо чудову людину, яка обрала у своєму житті дуже важливу професію — захисник Батьківщини. Нехай здоров'я ніколи не підводить, а сили ніколи не вичерпуються. Зі святом!

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У День ракетних військ я від щирого серця бажаю найміцнішого здоров'я, мирного неба і неземного щастя!

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Зі святом, дорогі бійці! Бажаємо вам постійної переваги над будь-яким супротивником, умілого управління, міцного здоров'я, довгих років життя, чистого мирного неба, вірних подруг, хоробрих і відданих друзів і всієї удачі світу!

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Нехай в твоїй душі завжди будуть сили, енергія і хоробрість! З Днем ракетних військ і артилерії України!

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Чудового військового, чудову людину вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю бути міцним духом і добрим душею, відмінного здоров'я і бравої удачі.

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З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю всілякого успіху, виконання всіх цілей і бадьорого духу!

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії у красивих листівках

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ракетних військ і артилерії України

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