С Днем ангела Андрея 17 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Парень сидит на берегу моря. Фото: pxhere.com

В этот вторник, 17 октября, церковь вспоминает преподобномученика Андрея Критского. Святой был замучен до смерти императором-иконоборцем, за то, что стал на защиту ликов святых и христиан, отказавшихся уничтожать образы. Преподобный стал святым покровителем всех, кто назван его именем. В эту дату День ангела празднуют все Андреи, Андреевичи и Андреевны.

Новини.LIVE рассказывает, что означает имя, когда Андреи отмечают именины по новому церковному календарю. А также делится подборкой искренних и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте знакомых вам людей с этим прекрасным именем!

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Что означает имя Андрей

Имя имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает "вступающий в бой" или "умеющий противостоять". По другой версии это имя означает "мужественный" или "храбрый".

Подобное имя упоминается еще в древней мифологии — Анджет — это бог города Бусириса. Он всегда изображался в виде воина с пером на голове, палкой и кнутом в руках.

Какой характер у владельцев имени Андрей

Владельцы этого имени обладают лидерскими качествами, они готовы бороться за правду и не боятся противостояний. На Андрея можно положиться в трудную минуту.

Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает в жизни неплохо устроиться. Однако, чтобы достичь высот, ему нужно прикладывать немало усилий, легко ему мало что дается.

Есть у Андреев и темные стороны, иногда они действуют импульсивно и необдуманно, что может помешать их счастью. Однако в большинстве своем Андреи не жалеют о сделанном.

Парень на берегу моря любуется закатом. Фото: pixabay.com

Когда праздновать День ангела Андрея 2023-2024

Именины Андрея в 2023-2024 годах по новому православному календарю празднуют:

14 января;

4, 8, 23 февраля;

15 апреля;

18, 23, 29 мая;

10, 12, 13, 23, 30 июня;

4, 6, 9 июля;

4 августа;

1, 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 сентября;

2, 10, 17, 18, 27, 29 октября;

26, 29 ноября;

2, 3 декабря.

Преподобномученик Андрей Критский. Фото: google.com

Именины Андрея 17 октября — поздравление в прозе

Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель был всегда рядом, слышал все твои молитвы и защищал от зла. Пусть каждый день приносит тебе искреннюю улыбку и радость в душе.

***

Дорогой Андрей, прими искренние поздравления с твоими именинами! Здоровье тебе, добра и много улыбок!

***

Андрей, сегодня твой день! Хочу тебя поздравить с Днем ангела. Пусть судьба подарит тебе бесчисленное количество счастливых мгновений, исполнение мечт, искренней любви и успеха во всех делах.

***

Дорогой Андрюха, желаю тебе в этот день всегда быть здоровым и крепким, не сдавайся перед трудностями и воплощай все свои замыслы! С Днем ангела!

***

Андрюша, я тебя поздравляю с именинами и желаю в этот день только хороших примет и хороших гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал и помогал тебе во всех твоих делах. С праздником Андрюша!

***

В этот особый день я хочу поздравить особенного Андрея, который делает этот мир лучше! Пусть тебе всегда улыбается удача, а жизнь подбрасывает только положительные мгновения. Пусть каждая страница твоей жизни сияет приятными воспоминаниями!

***

Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем! С Днем ангела, Андрей!

Красивая фигурка ангела. Фото: freepik.com

Поздравления с именинами Андрея в стихах на украинском языке

Ти Андрій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

З Днем ангела Андрійка я вітаю!

Щастя, вдачі, радості бажаю!

Хай щодня тобі щастить,

А в кишенях готівка шелестить!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

***

Хай навкруги світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Поздравления с Днем ангела Андрея в ярких картинках и открытках

Поздравления с Днем ангела Андрея 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ангела Андрея 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Андрея 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Андрея 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Андрея 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Андрея 17 октября

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