С Днем ангела Андрея 17 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Сегодня празднуют именины Андреи: искренние и оригинальные поздравления
В этот вторник, 17 октября, церковь вспоминает преподобномученика Андрея Критского. Святой был замучен до смерти императором-иконоборцем, за то, что стал на защиту ликов святых и христиан, отказавшихся уничтожать образы. Преподобный стал святым покровителем всех, кто назван его именем. В эту дату День ангела празднуют все Андреи, Андреевичи и Андреевны.
Новини.LIVE рассказывает, что означает имя, когда Андреи отмечают именины по новому церковному календарю. А также делится подборкой искренних и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте знакомых вам людей с этим прекрасным именем!
Что означает имя Андрей
Имя имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает "вступающий в бой" или "умеющий противостоять". По другой версии это имя означает "мужественный" или "храбрый".
Подобное имя упоминается еще в древней мифологии — Анджет — это бог города Бусириса. Он всегда изображался в виде воина с пером на голове, палкой и кнутом в руках.
Какой характер у владельцев имени Андрей
Владельцы этого имени обладают лидерскими качествами, они готовы бороться за правду и не боятся противостояний. На Андрея можно положиться в трудную минуту.
Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает в жизни неплохо устроиться. Однако, чтобы достичь высот, ему нужно прикладывать немало усилий, легко ему мало что дается.
Есть у Андреев и темные стороны, иногда они действуют импульсивно и необдуманно, что может помешать их счастью. Однако в большинстве своем Андреи не жалеют о сделанном.
Когда праздновать День ангела Андрея 2023-2024
Именины Андрея в 2023-2024 годах по новому православному календарю празднуют:
- 14 января;
- 4, 8, 23 февраля;
- 15 апреля;
- 18, 23, 29 мая;
- 10, 12, 13, 23, 30 июня;
- 4, 6, 9 июля;
- 4 августа;
- 1, 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 сентября;
- 2, 10, 17, 18, 27, 29 октября;
- 26, 29 ноября;
- 2, 3 декабря.
Именины Андрея 17 октября — поздравление в прозе
Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель был всегда рядом, слышал все твои молитвы и защищал от зла. Пусть каждый день приносит тебе искреннюю улыбку и радость в душе.
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Дорогой Андрей, прими искренние поздравления с твоими именинами! Здоровье тебе, добра и много улыбок!
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Андрей, сегодня твой день! Хочу тебя поздравить с Днем ангела. Пусть судьба подарит тебе бесчисленное количество счастливых мгновений, исполнение мечт, искренней любви и успеха во всех делах.
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Дорогой Андрюха, желаю тебе в этот день всегда быть здоровым и крепким, не сдавайся перед трудностями и воплощай все свои замыслы! С Днем ангела!
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Андрюша, я тебя поздравляю с именинами и желаю в этот день только хороших примет и хороших гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал и помогал тебе во всех твоих делах. С праздником Андрюша!
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В этот особый день я хочу поздравить особенного Андрея, который делает этот мир лучше! Пусть тебе всегда улыбается удача, а жизнь подбрасывает только положительные мгновения. Пусть каждая страница твоей жизни сияет приятными воспоминаниями!
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Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем! С Днем ангела, Андрей!
Поздравления с именинами Андрея в стихах на украинском языке
Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
З Днем ангела Андрійка я вітаю!
Щастя, вдачі, радості бажаю!
Хай щодня тобі щастить,
А в кишенях готівка шелестить!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Андрія,
Прийми привітання!
***
Хай навкруги світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Поздравления с Днем ангела Андрея в ярких картинках и открытках
Видеопоздравления с именинами Андрея 17 октября
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