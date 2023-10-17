З Днем ангела Андрія 17 жовтня — привітання у листівках, віршах та прозі

Хлопець сидить на березі моря. Фото: pxhere.com

У цей вівторок, 17 жовтня, церква згадує преподобномученика Андрія Критського. Святий був закатований до смерті імператором-іконоборцем, за те що став на захист ликів святих та християн, які відмовилися нищити образи. Преподобний став святим покровителем усіх, хто названий його ім'ям. Тож у цю дату День ангела святкують усі Андрії, Андрійовичі та Андріївни.

Новини.LIVE розповідає, що означає ім'я, коли Андрії відзначають іменини за новим церковним календарем. А також ділиться добіркою щирих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих вам людей з цим прекрасним ім'ям!

Читайте також:

Що означає ім'я Андрій

Ім'я має давньогрецьке походження й у перекладні означає "той, хто вступає в бій" або "який вміє протистояти". За іншою версією це ім'я означає "мужній" або "хоробрий".

Подібне ім'я згадується ще в стародавній міфології — Анджет — це бог міста Бусіріса. Він завжди зображувався у вигляді воїна з пером на голові, ціпком і батогом в руках.

Який характер у власників імені Андрій

Власники цього імені мають лідерські якості, вони готові боротися за правду й не бояться протистоянь. На Андрія можна покластися у скрутну хвилину.

Андрій завжди душа компанії. А його здатність швидко знаходити контакт з іншими людьми допомагає в житті непогано влаштуватися. Проте, щоб досягти висот йому треба прикладати чимало зусиль, легко йому мало що дається.

Є у Андріїв і темні сторони, інколи вони діють імпульсивно та необдумано, що може завадити їхньому щастю. Проте, здебільшого Андрії не шкодують про зроблене.

Хлопець на березі моря милується заходом Сонця. Фото: pixabay.com

Коли святкувати День ангела Андрія 2023-2024

Іменини Андрія у 2023-2024 роках за новим православним календарем святкують:

14 січня;

4, 8, 23 лютого;

15 квітня;

18, 23, 29 травня;

10, 12, 13, 23, 30 червня;

4, 6, 9 липня;

4 серпня;

1, 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 вересня;

2, 10, 17, 18, 27, 29 жовтня;

26, 29 листопада;

2, 3 грудня.

Преподобномученик Андрій Критський. Фото: google.com

Іменини Андрія 17 жовтня — привітання у прозі

Любий Андрійчику, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець був завжди поруч, чув усі твої молитви та захищав від зла. Нехай кожен день приносить тобі щиру посмішку та радість у душі.

***

Дорогий Андрію, прийми щирі вітання з твоїми іменинами! Здоров’я тобі, добра і багато посмішок!

***

Андрію, сьогодні твій день! Хочу тебе щиро привітати з Днем ангела. Нехай доля подарує тобі незліченну кількість щасливих митей, здійснення мрій, щирого кохання та успіху в усіх справах.

***

Дорогий Андрюха, бажаю тобі цього дня завжди бути здоровим та міцним, не здавайся перед труднощами та втілюй всі свої задуми! З Днем ангела!

***

Андрійко, я тебе вітаю з іменинами та бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій янгол-охоронець завжди оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах. Зі святом Андрійчику!

***

У цей особливий день я хочу привітати особливого Андрія, який робить цей світ кращим! Хай тобі завжди усміхається удача, а життя підкидає лише позитивні миті. Нехай кожна сторінка твого життя сяє приємними спогадами!

***

Нехай Ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров'я, любові, добробуту, миру, радості, міцних сил і першості у всьому! З Днем ангела, Андрію!

Красива фігурка янгола. Фото: freepik.com

Привітання з іменинами Андрія у віршах українською мовою

Ти Андрій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

З Днем ангела Андрійка я вітаю!

Щастя, вдачі, радості бажаю!

Хай щодня тобі щастить,

А в кишенях готівка шелестить!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

***

Хай навкруги світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Привітання з Днем ангела Андрія в яскравих картинках та листівках

Привітання з Днем ангела Андрія 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Андрія 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Андрія 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Андрія 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Андрія 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Андрія 17 жовтня

Раніше ми писали, хто святкує день ангела в жовтні 2023 року за новим церковним календарем.

Також ми публікували список з 10 милозвучних та красивих імен для дівчаток, які зроблять свою володарку щасливою.