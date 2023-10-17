З Днем ангела Андрія 17 жовтня — привітання у листівках, віршах та прозі

Сьогодні святкують Іменини Андрії: щирі та оригінальні привітання
У цей вівторок, 17 жовтня, церква згадує преподобномученика Андрія Критського. Святий був закатований до смерті імператором-іконоборцем, за те що став на захист ликів святих та християн, які відмовилися нищити образи. Преподобний став святим покровителем усіх, хто названий його ім'ям. Тож у цю дату День ангела святкують усі Андрії, Андрійовичі та Андріївни.
Новини.LIVE розповідає, що означає ім'я, коли Андрії відзначають іменини за новим церковним календарем. А також ділиться добіркою щирих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих вам людей з цим прекрасним ім'ям!
Що означає ім'я Андрій
Ім'я має давньогрецьке походження й у перекладні означає "той, хто вступає в бій" або "який вміє протистояти". За іншою версією це ім'я означає "мужній" або "хоробрий".
Подібне ім'я згадується ще в стародавній міфології — Анджет — це бог міста Бусіріса. Він завжди зображувався у вигляді воїна з пером на голові, ціпком і батогом в руках.
Який характер у власників імені Андрій
Власники цього імені мають лідерські якості, вони готові боротися за правду й не бояться протистоянь. На Андрія можна покластися у скрутну хвилину.
Андрій завжди душа компанії. А його здатність швидко знаходити контакт з іншими людьми допомагає в житті непогано влаштуватися. Проте, щоб досягти висот йому треба прикладати чимало зусиль, легко йому мало що дається.
Є у Андріїв і темні сторони, інколи вони діють імпульсивно та необдумано, що може завадити їхньому щастю. Проте, здебільшого Андрії не шкодують про зроблене.
Коли святкувати День ангела Андрія 2023-2024
Іменини Андрія у 2023-2024 роках за новим православним календарем святкують:
- 14 січня;
- 4, 8, 23 лютого;
- 15 квітня;
- 18, 23, 29 травня;
- 10, 12, 13, 23, 30 червня;
- 4, 6, 9 липня;
- 4 серпня;
- 1, 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 вересня;
- 2, 10, 17, 18, 27, 29 жовтня;
- 26, 29 листопада;
- 2, 3 грудня.
Іменини Андрія 17 жовтня — привітання у прозі
Любий Андрійчику, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець був завжди поруч, чув усі твої молитви та захищав від зла. Нехай кожен день приносить тобі щиру посмішку та радість у душі.
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Дорогий Андрію, прийми щирі вітання з твоїми іменинами! Здоров’я тобі, добра і багато посмішок!
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Андрію, сьогодні твій день! Хочу тебе щиро привітати з Днем ангела. Нехай доля подарує тобі незліченну кількість щасливих митей, здійснення мрій, щирого кохання та успіху в усіх справах.
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Дорогий Андрюха, бажаю тобі цього дня завжди бути здоровим та міцним, не здавайся перед труднощами та втілюй всі свої задуми! З Днем ангела!
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Андрійко, я тебе вітаю з іменинами та бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!
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У День ангела хочу побажати, щоб твій янгол-охоронець завжди оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах. Зі святом Андрійчику!
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У цей особливий день я хочу привітати особливого Андрія, який робить цей світ кращим! Хай тобі завжди усміхається удача, а життя підкидає лише позитивні миті. Нехай кожна сторінка твого життя сяє приємними спогадами!
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Нехай Ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров'я, любові, добробуту, миру, радості, міцних сил і першості у всьому! З Днем ангела, Андрію!
Привітання з іменинами Андрія у віршах українською мовою
Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
З Днем ангела Андрійка я вітаю!
Щастя, вдачі, радості бажаю!
Хай щодня тобі щастить,
А в кишенях готівка шелестить!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Андрія,
Прийми привітання!
***
Хай навкруги світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Привітання з Днем ангела Андрія в яскравих картинках та листівках
Відеопривітання з іменинами Андрія 17 жовтня
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