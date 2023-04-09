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Сегодня в Грузии отмечают День национального единства и памяти погибших за родину

9 апреля 2023 17:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
День национального единства в Грузии. Фото: facebook.com/GeorgianGovernment
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Каждый год 9 апреля грузины вспоминают жертвы жестокого разгона мирного антисоветского митинга в центре Тбилиси. Военнослужащие СССР применили против безоружных людей дубинки, саперные лопатки и ядовитые вещества.

Об этом информирует Главком.

Трагедия в Грузии

Операция по подавлению демонстрации началась около 4 утра 9 апреля 1989 года. Военнослужащие СССР применили против безоружных людей дубинки, саперные лопатки и ядовитые вещества. Погиб 21 демонстрант, большинство из них молодые женщины. Около 200 человек были госпитализированы, тысячи обратились в лечебные учреждения в последующие дни.

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Насилие, примененное солдатами советской армии, сплотило сторонников суверенитета. Начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идеи национальной независимости и восстановления государственности.

9 апреля 1991 г., ровно через два года после трагических событий в Тбилиси, был принят Акт о восстановлении независимости страны. Эта дата стала днем ​​памяти погибших и днем ​​национального единства.

Напомним, что Михеил Саакашвили признал, что его состояние критическое, он умирает — к радости владимиру путину. После смерти Саакашвили в Грузии может начаться хаос.

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