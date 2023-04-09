Насилие, примененное солдатами советской армии, сплотило сторонников суверенитета. Начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идеи национальной независимости и восстановления государственности.
9 апреля 1991 г., ровно через два года после трагических событий в Тбилиси, был принят Акт о восстановлении независимости страны. Эта дата стала днем памяти погибших и днем национального единства.
Напомним, что Михеил Саакашвили признал, что его состояние критическое, он умирает — к радости владимиру путину. После смерти Саакашвили в Грузии может начаться хаос.